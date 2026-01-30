Kena Mobile lascia tutti senza parole: fino a 300GB (in 5G) a soli 5,99€ al mese

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Eleonora Busi
Pubblicato il 30 gen 2026
Link copiato negli appunti

Un'offerta LIMITATA che non passa inosservata: Kena Mobile promette, a soli 5,99 euro al mese, 200GB (più 100GB extra con ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS. Tutto con la velocità del 5G, incluso nel prezzo. Puoi attivare la promozione Kena Mobile online: SIM, attivazione e consegna sono gratuite. Ma attenzione, perché la tariffa è riservata ai clienti provenienti da Iliad, CoopVoce e altri operatori, oppure per i nuovi numeri.

Scopri l'offerta Kena Mobile a 5,99 euro al mese

Tutti i vantaggi di questa offerta imperdibile

La promozione Kena Mobile mette a disposizione una gran quantità di dati, che può arrivare fino a 300GB al mese. Ai 200GB già inclusi, infatti, riceverai 100GB bonus ogni mese, senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando la ricarica automatica. Inoltre, i minuti sono illimitati verso tutti, mentre gli SMS inclusi sono 200.

I dati inclusi sfruttano, eccezionalmente, la tecnologia 5G: grazie alla rete TIM, Kena Mobile garantisce copertura nazionale pari al 99% della popolazione. Sui dispositivi compatibili, è possibile navigare fino a 250 Mbps in download e a 75 Mbps in upload.

Ottieni fino a 300GB al mese con Kena Mobile

Scegliere Kena Mobile significa puntare su trasparenza totale e assenza vincoli. L’offerta è chiara, senza penali né costi extra imprevisti, con un prezzo fisso di 5,99 euro al mese. Potrai gestire ogni aspetto della tua offerta attraverso l'app Kena, per controllare il credito o ricaricarlo. Inoltre, è possibile attivare anche una eSIM, ancora più veloce grazie a SPID o video selfie.

Un'occasione limitata per approfittare di una tra le offerte con la più ampia dotazione di dati mobili disponibile: attiva l'offerta Kena Mobile a 5,99 euro e ricevi fino a 300GB, minuti illimitati e 200 SMS. Hai tempo ancora pochi giorni per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

