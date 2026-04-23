Kena Mobile lancia offerte 5G con fino a 600 Giga al mese

Nel mercato della telefonia mobile, trovare un’offerta ricca di Giga, con prezzo contenuto e senza costi nascosti, è diventato sempre più importante. Proprio su questi elementi punta Kena Mobile, che propone diverse soluzioni pensate per chi proviene da operatori come Iliad, Coop, PosteMobile, Fastweb e altri, ma anche per chi desidera attivare un nuovo numero.

Tanti Giga e 5G incluso

Tra le promozioni più interessanti spicca l’offerta da 5,99 euro al mese, che include 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, con la possibilità di arrivare a 300 Giga attivando la ricarica automatica. Una proposta pensata per chi usa molto internet ogni giorno, tra social, streaming, videochiamate e navigazione in mobilità.

Per chi preferisce pagare in anticipo e avere maggiore tranquillità, Kena propone anche un pack da 6 mesi a 29,99 euro, con 200 Giga, minuti illimitati, 200 SMS e 5G incluso. Una formula utile per chi vuole tenere sotto controllo la spesa senza pensare al rinnovo mensile.

Più scelta per esigenze diverse

L’offerta Kena si articola in più fasce, così da adattarsi a diversi profili di utilizzo. Si passa infatti da 250 Giga, o 350 Giga con ricarica automatica, a 7,99 euro al mese, fino alla proposta da 350 Giga, o 450 Giga con ricarica automatica, a 9,99 euro al mese.

Per chi usa quasi esclusivamente la connessione dati, è disponibile anche Kena Dati, dedicata ai nuovi numeri, con 500 Giga, che diventano 600 Giga con ricarica automatica, a 11,99 euro al mese. Una soluzione interessante per tablet, router portatili o per chi ha bisogno di molti dati ogni mese.

Attivazione semplice e costi ridotti

Uno degli aspetti più competitivi delle offerte Kena è la presenza di attivazione, SIM e consegna spesso gratuite, oppure con costi molto contenuti. Inoltre, è disponibile anche la eSIM, utile per chi vuole attivare la linea in modo ancora più rapido, senza usare una SIM fisica.

I vantaggi extra per i clienti

Con la ricarica automatica è possibile ottenere 100 Giga extra al mese su alcune offerte. C’è poi il servizio Restart, che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta per ripartire subito con Giga, minuti e SMS, senza attendere la scadenza naturale.

Tra le novità compaiono anche il 5G a 0,99 euro al mese per alcuni già clienti, la promozione Telepass gratis per un anno, e iniziative dedicate a smartphone ed eSIM. Per conoscere l' offerta completa di Kena Mobile clicca qui.