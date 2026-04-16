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Kena Mobile lancia la sfida: 300 Giga in 5G a 5,99€ al mese

Passa a Kena Mobile: fino a 300GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese. Attivazione e SIM gratis fino al 30 aprile.
Kena Mobile lancia la sfida: 300 Giga in 5G a 5,99€ al mese
Passa a Kena Mobile: fino a 300GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese. Attivazione e SIM gratis fino al 30 aprile.
Eleonora Busi
Pubblicato il 16 apr 2026
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Con i fiori primaverili, sbocciano anche le offerte in casa Kena Mobile: a soli 5,99 euro ottieni fino a 300 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. La promozione è riservata ai soli utenti che provengono da Iliad, Coop, Postemobile e altri operatori, oppure che attivano un nuovo numero. L'offerta scade il 30 aprile.

Blocca la promo Kena Mobile a 5,99 euro

Chi può attivare l'offerta Kena Mobile da 5,99 euro?

La nuova promo Kena Mobile è disponibile in edizione limitata e per un numero ristretto di utenti. A 5,99 euro al mese ottieni: minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga in 5G, che possono diventare 300 attivando il servizio di Ricarica Automatica.

Il 5G di Kena è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla Rete 5G di TIM. Puoi navigare sulla rete 5G TIM con una velocità fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload sul territorio nazionale.

L'offerta include anche fino a 9 Giga per navigare in roaming in Europa, dove puoi anche inviare SMS e chiamare con i bundle già inclusi. Kena Mobile sfrutta la rete TIM: perciò, avrai la certezza di una copertura estesa, che raggiunge il 99% della popolazione.

Passa a Kena Mobile: attivazione con SPID e CIE

Puoi gestire tutto attraverso l'app Kena: verifichi e ricarichi il credito, gestisci più linee e accedi a tante altre comodità. Anche l'attivazione, che è gratuita così come la SIM e la consegna a casa tua, sono veloci: con SPID e CIE non ci vorranno che pochi minuti. Hai anche la possibilità di optare per una eSIM, da attivare immediatamente.

L'offerta Kena Mobile è disponibile a tempo limitato: hai tempo solo fino al 30 aprile per ottenere fino a 300 Giga, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo minimo di soli 5,99 euro al mese.

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