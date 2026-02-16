Kena Mobile lancia il 5G da 5,99€: 300 Giga e minuti illimitati

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 16 feb 2026
Kena propone offerte 5G pensate per chi cerca tanti Giga, minuti illimitati e un prezzo chiaro, senza vincoli. Le promozioni in corso partono da soli 5,99 euro al mese e includono attivazione, SIM e consegna gratuite su molte offerte, con velocità fino a 250 Mbps su rete TIM e copertura del 99% della popolazione.

Tra le proposte più competitive spicca l’offerta da 5,99€ al mese con 200 Giga - o 300 Giga attivando la ricarica automatica- , minuti illimitati e 200 SMS, attivabile online con ricarica automatica. Per chi preferisce un pagamento semestrale, è disponibile il pack da 29,99€ ogni 6 mesi con 200 Giga inclusi e rinnovo dopo sei mesi. L'offerta è valida per clienti che passano a Kena Mobile da ILIAD, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri.

Chi ha esigenze di traffico ancora più elevate può scegliere piani da 7,99€ al mese con 250 Giga (o 350 con ricarica automatica) , oppure da 9,99€ con 350 Giga (o 450 con ricarica automatica), sempre con minuti illimitati, 200 SMS e 5G incluso. Per i nuovi numeri è disponibile anche Kena Dati da 11,99€ al mese con 500 o 600 Giga, ideale per router e hotspot.

Ricarica automatica e Giga extra

Attivando la ricarica automatica si ottengono 100 Giga aggiuntivi al mese su alcune offerte. Una soluzione pensata per chi usa intensamente streaming, social, lavoro in mobilità e gaming. E se i Giga finiscono prima del rinnovo, il servizio Restart consente di anticipare il mese successivo al costo standard.

eSIM, App e gestione digitale

Kena offre anche eSIM, attivabile con SPID o Video Selfie, per un’esperienza completamente digitale e senza plastica. Tramite l’App Kena Mobile è possibile verificare credito, Giga e minuti, ricaricare, cambiare offerta e gestire fino a 7 linee con un unico accesso. Tra le novità, il 5G opzionale a 0,99€ al mese per alcuni già clienti, e partnership come Telepass gratuito per un anno con assistenza stradale europea inclusa.

Libertà totale e zero costi nascosti

Il modello Kena punta su trasparenza e semplicità: nessuna penale, nessun vincolo e costi chiari fin dall’inizio. Con offerte valide per clienti ILIAD, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri, il passaggio è rapido e l’attivazione può essere completata online.

Con tanti Giga, 5G incluso e prezzi a partire da 5,99€ al mese, Kena si posiziona tra le soluzioni più interessanti per chi vuole navigare veloce, spendendo meno. Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

