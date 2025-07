Kena Mobile, la promo dell'estate: 200 GB e minuti illimitati a 5,99€

Con copertura TIM, zero vincoli e offerte su misura, Kena Mobile si conferma tra le soluzioni più convenienti del momento.

L'ultima promo? 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese, con i primi due mesi gratis per chi arriva da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. Ma non finisce qui: ci sono piani pensati per ogni operatore.

Dati generosi, costi minimi e libertà totale: le nuove offerte Kena

Chi cerca un piano mobile economico, senza costi nascosti e con una buona copertura può contare su Kena Mobile, l'operatore virtuale che sfrutta la rete TIM e offre tariffe trasparenti e senza vincoli. Tra le proposte più vantaggiose del momento spicca l'offerta da 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99€/mese, riservata a chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. In più, i primi due mesi sono gratis e l'attivazione è completamente gratuita.

Ma Kena ha pensato a tutti, con soluzioni flessibili per ogni tipo di esigenza:

150–250 Giga a 7,99€/mese : primo mese gratis, attivazione inclusa;

: primo mese gratis, attivazione inclusa; 230–330 Giga a 9,99€/mese : attivazione e spedizione SIM gratuite;

: attivazione e spedizione SIM gratuite; 100–200 Giga a 11,99€/mese: dedicata a chi arriva da Vodafone, WindTre, Very o TIM.

Tutte le offerte garantiscono navigazione in 4G fino a 60 Mbps, senza penali né costi extra: puoi cambiare piano in qualsiasi momento dall'area clienti o via app. Con ricarica automatica attiva, Kena ti dà anche 100 Giga extra ogni mese, senza sovrapprezzi.

L'app MyKena ti consente di controllare consumi e credito, gestire fino a 7 linee con un solo account, effettuare ricariche rapide e modificare il piano quando vuoi.

In più, grazie alla partnership con Subbyx, Kena ti offre sconti del 20% su smartphone da abbinare alla promo scelta, acquistabili senza vincoli. Per attivarla e scoprire tutte le soluzioni disponibili, basta andare sul sito ufficiale di Kena Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.