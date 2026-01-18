Kena Mobile: il maxi risparmio sulle tariffe smartphone parte da 5,99€

Nuovo anno, nuove abitudini. E soprattutto nuove scelte intelligenti per risparmiare. Se una delle tue promesse è tagliare le spese inutili, partire dalla tariffa dello smartphone è una mossa più strategica di quanto pensi. Con Kena Mobile puoi finalmente dire addio ai costi eccessivi e alle offerte poco chiare, grazie a una soluzione semplice, trasparente e davvero conveniente.

L’offerta Kena Mobile da 5,99€ al mese è pensata proprio per chi vuole spendere meno senza rinunciare a ciò che conta davvero: chiamate, messaggi e una buona quantità di giga per la navigazione quotidiana. Tutto senza vincoli, senza sorprese e senza brutte notizie in bolletta.

Maxi risparmio, zero complicazioni

Cambiare operatore spesso spaventa, ma con Kena Mobile tutto è studiato per essere facile. Attivi l’offerta, sai esattamente quanto paghi ogni mese e non devi preoccuparti di rimodulazioni o costi nascosti. Una volta scelta, la tariffa resta la stessa. Kena Mobile si appoggia alla rete TIM, una delle più estese e affidabili in Italia, garantendo una copertura solida su gran parte del territorio nazionale. Questo significa navigare, chiamare e usare lo smartphone ogni giorno con tranquillità, sia per lavoro che per il tempo libero. Avrai:

Minuti illimitati verso tutti

SMS inclusi

Un ampio pacchetto di giga per navigare ogni giorno

Copertura nazionale affidabile

Nessun vincolo contrattuale

Nessun costo extra o rimodulazione

È la scelta ideale per chi vuole iniziare l’anno nuovo con una spesa mensile sotto controllo, senza pagare servizi inutili o opzioni che non userà mai. Kena Mobile rappresenta una soluzione concreta per chi punta al risparmio senza compromessi. L’attivazione è semplice e può avvenire online, con spedizione della SIM direttamente a casa oppure con ritiro presso i punti vendita autorizzati. Per il nuovo anno, il consiglio è uno solo: smettere di pagare troppo per lo smartphone è possibile. Con Kena Mobile, il risparmio non è una promessa, ma una certezza mensile.

