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Kena Mobile fa sul serio: minuti illimitati e 350GB a soli 7,99€ su rete TIM

La nuova offerta Kena è da cogliere al volo.
Kena Mobile fa sul serio: minuti illimitati e 350GB a soli 7,99€ su rete TIM
La nuova offerta Kena è da cogliere al volo.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 28 lug 2026
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Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta: un pacchetto che include 350 giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri e 200 SMS a un costo mensile di soli 7,99 euro. Un bundle ricco che potrai avere a questo prezzo imbattibile attivando il servizio di Ricarica Automatica. L'offerta è riservata a coloro che portano il loro numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali oppure decidono di attivare un nuovo numero.

Attiva l'offerta

La tariffa Kena include anche il 5G senza alcun costo aggiuntivo: e lo fa appoggiandosi alla rete TIM, che garantisce una copertura del 99% della popolazione sul territorio nazionale, per assicurarti un segnale sempre stabile in ogni luogo, e con una velocità che arriva fino a 250 Mbps in download.

La gestione della tua linea sarà completamente autonoma e digitalizzata grazie all'app Kena Mobile: uno strumento con cui potrai verificare i tuoi consumi in tempo reale, ricaricare il credito e amministrare comodamente anche più linee telefoniche.

La SIM fisica e la consegna a domicilio sono completamente gratuite e dovrai pagare soltanto un contributo di attivazione pari a 2 euro. Per una comodità ancora maggiore e se hai uno smartphone compatibile puoi optare per l'attivazione dalla eSIM: grazie al riconoscimento digitale tramite SPID o Video Selfie, avere la linea pronta all'uso è davvero questione di pochi minuti.

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