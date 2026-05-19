Kena Mobile esagera: 350 giga in 5G a soli 7,99€ per chi passa da Iliad e virtuali

Kena Mobile ha lanciato una nuova irresistibile offerta dedicata a chi proviene da Iliad, CoopVoce, altri operatori virtuali o decide semplicemente di attivare un nuovo numero. Il pacchetto mette a disposizione ben 350 giga di traffico dati, minuti illimitati e ben 200 SMS a soli 7,99 euro al mese. Considerando che si tratta di un operatore che si affida alla rete 5G di TIM il valore dell'offerta non fa altro che aumentare.

Come detto, non è un'offerta per tutti ma una mossa strategica riservata esclusivamente a due categorie di utenti: chi decide di trasferire il proprio numero attuale provenendo da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e dalla maggior parte degli altri Operatori Virtuali e chi ha semplicemente bisogno di attivare una nuova SIM, magari per il telefono del lavoro, per un figlio, per un tablet e molte altre situazioni ancora.

Il rapporto qualità-prezzo è in effetti imbattibile perché per 7,99 euro avrai un pacchetto impressionante di 350GB a disposizione ogni mese, peraltro in 5G e su rete TIM che assicura il 99% della copertura nazionale italiana. A ciò si aggiungono minuti illimitati per le chiamate e 200 SMS mensili, ormai più che sufficienti per le necessità odierne dominate dalle app di messaggistica istantanea.

La promozione si attiva direttamente online, ha un costo di attivazione di soli 2 euro e la SIM ti verrà consegnata a casa in modo gratuito. In alternativa, puoi optare anche per il formato eSIM, in modo che la linea sia subito pronta a partire nel giro di qualche ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.