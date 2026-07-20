Kena Mobile esagera: 300 Giga in 5G a soli 5,99€ al mese

Kena Mobile lancia una nuova promozione dedicata a chi passa il proprio numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali oppure decide di attivarne uno nuovo. 5,99 euro al mese per ben 300 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS.

Il requisito fondamentale per ottenere questo tesoretto di Giga è legata all'attivazione del servizio di Ricarica Automatica. Dovrai dunque scegliere di far addebitare comodamente i 5,99 euro su carta di credito o conto corrente ogni mese per sbloccare il pacchetto dati completo che altrimenti scenderebbe a 200 giga.

La qualità della connessione è garantita dalla rete 5G di TIM con cui potrai raggiungere velocità in download fino a 250 Mbps. Tutto questo con la garanzia della libertà totale e dell'assenza di costi extra: grazie all'app dedicata potrai gestire consumi e opzioni con un clic, mentre per l'attivazione della linea puoi affidarti all'identificazione veloce tramite SPID o Video Selfie. Avrai a disposizione anche la comoda opzione eSIM senza dover attendere spedizione e consegna della SIM fisica.

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