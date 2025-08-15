Kena Mobile, che promo: a 5,99€/mese ti porti a casa fino a 200 GB

Per te che cerchi massima velocità, tanti Giga e un prezzo mini, c'è la nuova promozione Kena Mobile - disponibile soltanto per un periodo limitato. A soli 5,99 euro al mese, chi proviene da Iliad, CoopVoce, Digi Mobile o attiva un nuovo numero, riceverà fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, con due mesi gratis e attivazione gratuita. La promo è valida fino al 31 agosto.
Tutti i dettagli dell’offerta Kena Mobile a 5,99 euro
L’offerta si rivolge ai nuovi clienti e a chi effettua la portabilità da operatori selezionati. La versione base comprende 100 Giga, ma attivando la ricarica automatica si ricevono subito 100 Giga extra ogni mese, per un totale di 200 Giga. Il pacchetto include:
- Fino a 200 Giga in 5G fino a 250 Mbps
- Minuti illimitati verso tutti
- 200 SMS al mese
- Primi 2 mesi gratis
- Attivazione, SIM e consegna gratuite
Puoi gestire qualsiasi aspetto della tua linea direttamente dall'app Kena Mobile, che permette di consultare credito e consumi, ricaricare in sicurezza, cambiare offerta e gestire fino a 7 linee con un solo account.
Per chi vuole ancora più flessibilità, Kena mette a disposizione il Servizio RESTART, che consente di anticipare il rinnovo della propria offerta al prezzo standard se si esauriscono i Giga prima del termine del mese. Con Kena Mobile non devi temere nessun vincolo, nessuna penale, nessun costo extra: solo massima libertà e copertura del 99% del territorio italiano, grazie alla rete TIM.
Fino al 31 agosto, Kena Mobile offre una delle tariffe più competitive sul mercato: fino 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, due mesi gratis e zero costi di attivazione. Il tutto a 5,99 euro al mese. Attiva ora la promozione online!