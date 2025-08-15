Kena Mobile, che promo: a 5,99€/mese ti porti a casa fino a 200 GB

Kena Mobile offre fino 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99€/mese. E i primi 2 mesi sono gratis: promo valida fino al 31 agosto.

