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Kena Mobile, che offerta: 300 GB e minuti illimitati a 5,99€ al mese

Kena Mobile mette a disposizione un'offerta straordinaria: 300 GB con minuti illimitati a soli 5,99€ al mese.
Kena Mobile, che offerta: 300 GB e minuti illimitati a 5,99€ al mese
Kena Mobile mette a disposizione un'offerta straordinaria: 300 GB con minuti illimitati a soli 5,99€ al mese.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 10 apr 2026
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Per chi è alla ricerca di un'offerta mobile con tantissimi GB ad un prezzo risicato, Kena Mobile è la risposta. In questo momento l'operatore propone una promozione veramente notevole, con tanto di attivazione e SIM gratuite.

In cosa consiste? In ben 300 GB, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo incredibilmente basso di 5,99€ al mese. Una proposta che non sarà disponibile per molto e di cui possono approfittare tutti coloro che attivano nuovi numeri o per chi richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

Vai all'offerta di Kena

Ecco perché la promo di Kena è eccezionale

La promozione in questione prevederebbe 200 GB, ma attivando il servizio di ricarica automatica diventano 300 GB. In tutto ciò, ci sono i minuti illimitati e i 200 SMS. Kena si appoggia alla rete TIM, una delle più veloci e che garantisce maggiore copertura e stabilità in Italia.

Inclusi nell'offerta di Kena ci sono anche 9 GB per navigare in UE, molto utili per tutti coloro che pianificano almeno una vacanza all'anno in uno dei Paesi dell'UE.

Da menzionare l'integrazione del 5G fino a 250 Mbps, una velocità in grado di soddisfare le esigenze di tutti, anche di chi gioca online o è appassionato di film, serie tv ed eventi live in streaming.

Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di Kena.

Vai all'offerta di Kena

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