Kena Mobile, che offerta: 300 GB e minuti illimitati a 5,99€ al mese

Per chi è alla ricerca di un'offerta mobile con tantissimi GB ad un prezzo risicato, Kena Mobile è la risposta. In questo momento l'operatore propone una promozione veramente notevole, con tanto di attivazione e SIM gratuite.
In cosa consiste? In ben 300 GB, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo incredibilmente basso di 5,99€ al mese. Una proposta che non sarà disponibile per molto e di cui possono approfittare tutti coloro che attivano nuovi numeri o per chi richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.
Ecco perché la promo di Kena è eccezionale
La promozione in questione prevederebbe 200 GB, ma attivando il servizio di ricarica automatica diventano 300 GB. In tutto ciò, ci sono i minuti illimitati e i 200 SMS. Kena si appoggia alla rete TIM, una delle più veloci e che garantisce maggiore copertura e stabilità in Italia.
Inclusi nell'offerta di Kena ci sono anche 9 GB per navigare in UE, molto utili per tutti coloro che pianificano almeno una vacanza all'anno in uno dei Paesi dell'UE.
Da menzionare l'integrazione del 5G fino a 250 Mbps, una velocità in grado di soddisfare le esigenze di tutti, anche di chi gioca online o è appassionato di film, serie tv ed eventi live in streaming.
Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di Kena.
Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: