Kena Mobile 6,99 Smart: ora con 180GB e primo mese GRATIS

L'opzione Kena Mobile 6,99 Smart 130 Promo è senza dubbio un'ottima scelta per chi vuole un piano mobile consistente ad un prezzo conveniente. Con un'enorme quantità di dati, fino a 180GB al mese, questa promozione offre un pacchetto completo di servizi che la rende estremamente vantaggiosa per gli utenti alla ricerca di un'offerta di qualità a un ottimo prezzo.

Kena Mobile 6,99 Smart: i dettagli

L'offerta in questione è disponibile ONLINE a partire da meno di 7 euro al mese con 180GB di traffico dati in 4G divisi in 130GB base e 50GB extra dopo il primo rinnovo, con l'attivazione della ricarica automatica.

Oltre a questo generoso pacchetto dati, l'offerta include anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Un altro punto a favore di questa offerta è la velocità di navigazione, che può raggiungere fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload grazie al 4G, garantendo un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni, anche durante le attività più impegnative come lo streaming video o il download di file pesanti.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Scegliendo Kena Mobile, puoi beneficiare della copertura capillare della rete TIM, su cui si appoggia l'operatore virtuale. Kena Mobile raggiunge il 99% della popolazione italiana con la sua connessione 4G, garantendo stabilità e affidabilità in qualsiasi luogo e momento.

L'offerta è disponibile sia per chi vuole un nuovo numero sia per chi richiede il passaggio da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Costi ed altro

L'offerta in questione non prevede vincoli contrattuali di alcun tipo. Inoltre, fino al 17 Aprile 2024, il primo rinnovo è offerto da Kena. Questa promozione ha anche il costo di attivazione e la spedizione completamente gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.