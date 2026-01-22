Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Kena Mobile 300 Giga in offerta: a 5,99€ è la tariffa su rete TIM che cercavi

Offerta straordinaria di Kena Mobile: puoi avere 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6 euro al mese.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 gen 2026
La nuova offerta Kena Mobile è destinata a lasciare il segno. Grazie a questa promozione potrai avere 300 giga in 5G, con minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Un prezzo che include costo di attivazione e consegna della SIM. La promozione è riservata ai clienti Iliad, Coopvoce e di altri operatori virtuali o per chi decide di attivare un nuovo numero. Sarà disponibile ancora per qualche giorno.

Un'offerta che non si risparmia perché 300 giga per navigare in 5G sono davvero tanti e perfetti per le tue giornate al lavoro, sui social o per qualsiasi altra esigenza. Tutto questo con una copertura garantita dato che Kena Mobile opera su rete TIM e arriva al 99% della popolazione italiana con la possibilità di navigare, in 5G, fino a 250 Mbps.

Il bello delle promozioni Kena è che non ci sono penali nel caso cambiassi idea, vincoli stringenti o brutte sorprese. L'offerta è quella che sottoscrivi all'inizio, senza aumenti futuri e senza costi nascosti. Potrai gestirla facilmente direttamente dall'app Kena Mobile, attraverso la quale potrai anche controllare il credito, monitorare i consumi, ricaricare o, se preferisci, anche cambiare offerta.

L'attivazione è immediata, specialmente se scegli di affidarti al nuovo servizio di eSIM: in questo caso, potrai farlo addirittura senza attendere la consegna della SIM a casa dato che basterà lo SPID o un video selfie per il riconoscimento.

Insomma, l'offerta migliore per avere una copertura completa, conveniente e senza vincoli: attivala ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

