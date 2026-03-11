Kena Mobile: 300 GB in 5G a 5,99 euro al mese fino al 23 marzo

Kena Mobile ha deciso di prorogare la sua promozione con traffico dati su rete 5G TIM. L'offerta da 300 GB al mese a 5,99 euro rimarrà disponibile fino alla mattina del 23 marzo, dando quindi più tempo a chi desidera attivarla.
Inizialmente la promozione era prevista in scadenza oggi, ma l'operatore virtuale ha scelto di estenderla per altri undici giorni. Vediamo nel dettaglio cosa propone Kena con questa offerta.
Cosa include l'offerta Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G
La promozione può essere attivata dai clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, ho. Mobile, LycaMobile, 1 Mobile e altri operatori virtuali, oltre che da chi decide di attivare un nuovo numero Kena.
Il piano Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G prevede:
- 300 GB di traffico dati in 5G (invece dei 200 GB standard) attivando la funzione di Ricarica Automatica;
- Minuti illimitati verso tutti;
- 200 SMS al mese.
Non sono previsti costi per l'attivazione, la SIM o la consegna della scheda. La navigazione può raggiungere una velocità massima di 250 Mbps in 5G, grazie all'utilizzo della rete TIM, riconosciuta per stabilità e copertura sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda l'utilizzo all’estero, nei Paesi dell'Unione Europea sono inclusi 9 GB di traffico dati mensile, con velocità che dipendono dagli accordi di roaming tra TIM e gli operatori locali.
Tra le funzionalità disponibili c'è anche Restart, che consente di rinnovare in anticipo l'offerta se i contenuti terminano prima della scadenza mensile.
Per maggiori informazioni e per procedere all'attivazione basta andare sul sito di Kena Mobile.
