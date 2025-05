Kena Mobile: 200 Giga a 5,99€ al mese e attivazione gratuita

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta per i clienti Iliad, Fastweb, ho. Mobile più altri MVNO e nuovi numeri: 200 Giga, anziché 100, con il servizio di ricarica automatica, insieme a minuti illimitati e 200 SMS a 5,99euro al mese. L'offerta include anche un mese in omaggio e l'attivazione gratuita anziché 4 euro una tantum, fornendo i consensi commerciali al momento della sottoscrizione.

Oltre che per i clienti Iliad, Fastweb e ho. Mobile, l'ultima offerta di Kena Mobile è disponibile anche per i clienti che richiedono la portabilità del loro numero da PosteMobile, Tiscali, LycaMobile, CoopVoce e 1 Mobile. Per la lista completa degli operatori consultate il sito ufficiale di Kena, raggiungibile tramite il link qui sotto.

Raddoppio dei Giga con l'opzione Ricarica Automatica

L'offerta mobile di Kena prevede inizialmente 100 Giga, ma per gli utenti che scelgono di attivare il servizio di ricarica automatica c'è la possibilità di raddoppiare e arrivare così ad avere a disposizione 200 Giga al mese. Sono Giga in 4G: a questo proposito, ricordiamo che Kena si appoggia alla rete TIM, proponendo una velocità in download fino a 60 Mbps, più che sufficiente per coprire le necessità di chi lavora in smart working, naviga sui social e guarda i grandi eventi sportivi in streaming e in diretta.

Un altro regalo di Kena Mobile riguarda il primo rinnovo. Gli utenti che scelgono di attivare l'ultima offerta dal sito ufficiale hanno l'opportunità non solo di non pagare i costi di attivazione, pari a 4 euro, ma anche di ricevere il primo rinnovo gratis. Nel caso specifico non occorre effettuare alcuna azione, il mese in omaggio è automatico.

Segnaliamo in conclusione altri due elementi: gli 8 Giga in 4G a disposizione per navigare in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea e il Servizio Voce su 4G (VoLTE). Per quanto riguarda quest'ultimo servizio, confermiamo che è supportato sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena.

