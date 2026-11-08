Kena Mobile: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese fino al 12 novembre

5,99 200 Giga Limited Edition 5G è l’offerta di Kena Mobile da 5,99 euro al mese che include 200 Giga in 5G più minuti illimitati e 200 SMS. Può essere sottoscritta dai nuovi numeri e dai clienti Iliad, Coop, Sky Mobile e altri operatori, con l’ultima data utile fissata per il 12 novembre alle 9:00 del mattino.

L’attivazione, la SIM e la consegna di quest’ultima a casa sono gratuite. Per gli utenti che poi decidono di attivare il servizio di ricarica automatica sono disponibili 100 Giga extra in 5G ogni mese, così da portare il quantitativo di Giga utilizzabili da 200 a 300.

L’offerta include inoltre 9 Giga per navigare in Ue senza dover pagare i costi del roaming. E quando si è in viaggio nei Paesi appartenenti all’Unione europea valgono gli stessi minuti e gli stessi SMS dell’offerta attiva in Italia.

Kena Mobile si appoggia alla rete TIM, una delle migliori in assoluto nel nostro Paese in termini di copertura e stabilità del segnale. A differenza poi delle offerte in 5G di altri MVNO, è possibile navigare ad una velocità di tutto rispetto (fino a 250 Mbps).

Durante la procedura di attivazione della SIM, è possibile scegliere di velocizzare le operazioni selezionando lo SPID o la CIE come modalità di riconoscimento. Oltre a ciò, c’è anche l’opportunità di scegliere la eSIM, in modo da avere l’offerta subito disponibile (prima però occorre accertarsi che il proprio smartphone supporti la SIM virtuale).

L’intera offerta mobile è poi gestibile tramite l’app ufficiale di Kena. L’applicazione, disponibile su smartphone Android e iPhone, consente di monitorare e ricaricare il credito, nonché di gestire più linee in contemporanea.

Infine c’è la funzionalità Restart, con cui è possibile anticipare il rinnovo dei contenuti della propria offerta per ottenere SMS, minuti e Giga sempre disponibili in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.