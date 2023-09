Kena Mobile, 150GB e minuti illimitati a 12,99€

L'ultima offerta Kena Mobile consente di avere 150GB, minuti illimitati e fino a 200 sms a 12,99€. Se l'offerta viene inoltre attivata adesso, Kena vi regalerà 100GB in più al mese, per 6 mesi, con un costo di attivazione totalmente gratuito.

Kena è l'operatore virtuale di Tim dal 2019 e, di conseguenza, beneficia di tutta la copertura nazionale della nota rete italiana.

Kena Mobile: la nuova offerta da 150GB nel dettaglio

L'offerta Kena Mobile include 150GB in rete 4G al mese, insieme a minuti illimitati e 200 sms verso tutti i numeri, fissi e mobili, a 12,99€. La SIM è già abilitata per le chiamate VoLTE (Voice over LTE), per chiamate con qualità più elevata. La velocità raggiunge i 60Mb/s in download e i 30Mb/s in upload su tutto il territorio nazionale. La velocità varierà all'estero in base agli accordi TIM stretti in roaming.

L'offerta è riservata soltanto a chi decide di mantenere il proprio numero, non sarà quindi possibile ottenerne uno nuovo nel caso si scelga di sottoscrivere questo specifico abbonamento. Sottoscrivendo adesso la promozione, Kena offrirà gratuitamente il costo di attivazione, insieme a 100GB aggiuntivi gratuiti per 6 mesi, oltre a ulteriori 50GB in più, in regalo, se si attiva la ricarica automatica.

Attivare la promo Kena Mobile è facile e si può fare interamente online attraverso la pagina dedicata, cliccando sul tasto acquista. Dopo aver compilato i campi coi dati richiesti, la SIM verrà recapitata a casa, pronta per essere utilizzata. In alternativa è possibile farlo anche tramite l'app per Android e iOS, oppure chiamando un operatore attraverso il 181 dell'assistenza clienti dedicata.

L'offerta non ha vincoli e rende possibile cambiare operatore in qualsiasi momento. Tra i servizi inclusi c'è "Lo sai di Kena", per le chiamate perse, la segreteria telefonica e l'hotspot. L'app Kena permette anche di controllare comodamente i consumi, nonché monitorare e gestire l'offerta attiva.

