Kena Mobile: 150 Giga a 4,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis

Se sei cliente Iliad, CoopVoce, Sky Mobile o di un altro operatore virtuale passando a Kena Mobile oggi puoi ottenere 150 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese. L'offerta include attivazione, SIM e consegna gratuita, così puoi cambiare operatore senza sostenere costi iniziali.

Il pacchetto ti mette quindi a disposizione ben 150 giga di traffico internet: una quantità più che sufficiente se utilizzi spesso lo smartphone fuori casa per qualsiasi svago e necessità, anche per l'hotspot verso il tuo computer. La navigazione supporta il 5G fino a 250Mbps sfruttando la rete TIM e una copertura garantita del 99% della popolazione, che cambierà comunque a seconda della zona in cui ti trovi.

I minuti illimitati permettono di telefonare a qualsiasi numero, mentre i 200 SMS ti permettono di sfruttare ancora i messaggi tradizionali. Puoi gestire la linea attraverso l'app Kena Mobile, dalla quale controllare il credito, effettuare ricariche e amministrare più numerazioni. Anche l'attivazione è pensata per essere semplice: sono previste procedure con SPID e video selfie, mentre l'eSIM può rendere il passaggio ancora più immediato se il tuo telefono la supporta.

L'offerta perfetta se cerchi una tariffa economica senza rinunciare a un ampio pacchetto dati: 4,99 euro al mese per 150 Giga e chiamate illimitate sono un motivo concreto per prendere in considerazione Kena.

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