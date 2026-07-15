Kena Mobile, 150 Giga in 5G a 4,99 euro al mese con attivazione gratuita

Fino alla mattina del 21 luglio i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile che richiedono la portabilità del proprio numero in Kena Mobile possono attivare l’offerta 4,99 150 GB TOP 5G, che permette loro di avere 150 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS, a 4,99 euro al mese.

L’attivazione dell’offerta è gratuita, così come la SIM e la consegna di quest’ultima a casa. Inoltre, si hanno 7,5 Giga per navigare nell’Unione europea senza gli esorbitanti costi del roaming, mentre le chiamate e gli SMS restano quelli dell’offerta nazionale (chiamate senza limiti e 200 SMS al mese).

Che cosa include 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

La nuova offerta 5G di Kena Mobile da 4,99 euro al mese include 150 Giga sulla rete 5G di TIM, con una velocità fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Per un operatore MVNO sono velocità notevoli, dal momento che in genere la velocità in download è limitata a 30 o 60 Mbps, mentre in questo caso non vi sono di fatto limitazioni, tantomeno sul fronte del caricamento di file pesanti eccetera.

Sono inoltre inclusi minuti illimitati e 200 SMS, che è ormai lo standard degli ultimi anni, tanto che diventa superfluo avere il telefono fisso in casa potendo beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia.

Un altro dato importante da rimarcare riguarda i Giga a disposizione nei Paesi dell’Unione europea: 7,5 Giga. In Europa la velocità di connessione dipende dagli accordi stretti da TIM con gli operatori locali, quindi è logico aspettarsi velocità sia in download che in upload differenti rispetto a quelle disponibili in Italia (questo discorso vale per tutti gli altri operatori, ndr).

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