Kena Mobile: 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99€ al mese se rispetti questa condizione

Kena Mobile rinnova la sua offerta a 4,99 euro al mese riservata a chiunque decida di passare il proprio numero da Iliad, CoopVoce, Sky Mobile e altri operatori virtuali selezionati. Il pacchetto è sempre quello ed è super conveniente: 150 giga, anche in 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti.

150 giga sono un quantitativo più che sufficiente per l'utilizzo quotidiano del tuo smartphone anche per lunghe giornate passate fuori casa: utili per guardare video, navigare sui social, inviare foto e anche condividere la connessione con il tuo PC nel caso ti serva per lavoro o lezioni universitarie. La copertura è garantita dal supporto della rete TIM, che garantisce sul 99% della popolazione e con la possibilità di navigare in 5G fino a 250Mbps con uno smartphone compatibile.

Scaricando l'app Kena Mobile potrai controllare il credito residuo, effettuare ricariche e gestire eventuali linee aggiuntive direttamente dallo smartphone. Anche l'attivazione è piuttosto semplice perché puoi scegliere tra SIM tradizionale ed eSIM e completare la procedura online attraverso SPID o video identificazione con selfie.

4,99 euro al mese per 150 giga, anche in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS: un'alternativa interessante se hai deciso di cambiare operatore virtuale.

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