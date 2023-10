Kena Mobile: 130 GB a meno di 7 euro, un'offerta imperdibile

L'ultima tariffa di Kena Mobile è altamente competitiva e offre 100 GB in più di dati pagando soltanto 6,99 euro. Il provider continua insomma a offrire promozioni senza alcun vincolo contrattuale.

Il piano Kena 6.99 130GB Promo Plus prevede un totale di 130 GB di traffico dati 4G su rete TIM, con una velocità di trasmissione di 30 Mbps sia in upload che in download dati.

L'offerta prevede chiamate illimitate verso tutti gli operatori mobili e fissi senza alcun costo aggiuntivo per l'attivazione, oltre a 200 SMS verso ogni numero mobile nazionale.

Tutto quello che devi sapere sulla promo Kena 6,99 con 130 GB

Una caratteristica degna di nota di questa offerta sono i 100 GB di dati gratuiti per una durata di sei mesi, che rende più attraente la promozione.

Inoltre, Kena estende l'offerta a copertura del pagamento del primo mese per i nuovi clienti, semplificando il processo di adesione alla nuova tariffa.

Scegliendo di attivare la Ricarica Automatica, gli abbonati Kena Mobile ricevono ogni mese 50 GB di dati in più, senza costi aggiuntivi.

Ciò costituisce un'ottima motivazione per mantenere un saldo costante sul proprio account e ricevere un piano dati ancora più abbondante.

Inoltre il pacchetto comprende anche 7 GB di utilizzo dati nell'Unione Europea, grazie alle offerte di roaming stipulate da Kena Mobile.

Per le persone che desiderano portare il proprio numero di telefono da determinati operatori virtuali, questa promozione è particolarmente vantaggiosa.

L’offerta è aperta a coloro che sono attualmente con Iliad, Poste Mobile, Tiscali e molti altri. Tuttavia, la promo è disponibile anche per coloro che desiderano attivare una nuova numerazione.

Inoltre, a partire dal 13 settembre 2023, Kena Mobile ha potenziato la propria offerta eliminando il costo di attivazione, che ora è gratuito.

