Kena Mobile offre 100 Giga in 5G a meno di 5€ agli utenti Iliad

Gli utenti che scelgono di passare a Kena Mobile hanno l’opportunità di sottoscrivere l’offerta mobile da 100 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 4,99 euro al mese. La promozione è valida fino al 25 giugno per tutti coloro che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

Al di là poi del prezzo concorrenziale, tenendo conto che si tratta di un’offerta 5G, gli altri vantaggi proposti da Kena sono l’attivazione, la SIM e la consegna gratuite, più una velocità massima sulla rete 5G di TIM di 250 Mbps. Come da tradizione, l’offerta è sottoscrivibile direttamente online tramite la pagina dedicata.

I dettagli dell’offerta 4,99 100GB Limited Ed. 5G

L’offerta mobile di Kena protagonista di questi ultimi giorni di giugno è la 4,99 100GB Limited Ed. 5G, che propone 100 GB in 5G con il servizio di ricarica automatica attivo, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese. Per quanto riguarda gli eventuali costi aggiuntivi, confermiamo che sia l’attivazione che la SIM e la sua consegna a casa sono interamente gratuite.

La 4,99 100GB Limited Ed. 5G di Kena Mobile include inoltre fino a 7,5 GB per navigare in Internet nei Paesi appartenenti all’Unione europea, dove tra le altre cose è possibile chiamare e inviare SMS sfruttando le chiamate illimitate e i 200 SMS al mese dell’offerta. All’estero, lo ricordiamo, la velocità dipende dagli accordi presi da TIM con i vari operatori locali.

Sempre a proposito di velocità, la procedura di attivazione è resa ancora più immediato se si utilizza lo SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica). E per velocizzare ulteriormente il processo, è possibile anche richiedere direttamente la eSIM, senza quindi aspettare la consegna della scheda fisica a casa. Infine, si ha l’opportunità di gestire l’intera linea mobile ovunque ci si trovi grazie all’app Kena.

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