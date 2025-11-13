Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Kena fuori dal coro: 29,99€ ogni 6 mesi con 200 Giga in 5G e minuti illimitati
Il traffico Internet e le chiamate senza limiti si rinnovano di mese in mese: i dettagli dell'offerta Kena Pack 5G.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 nov 2025
Kena Pack 5G è l'offerta fuori dal coro dell'operatore Kena Mobile: richiede un contributo di 29,99 euro ogni sei mesi e include ogni mese 200 Giga in 5G più minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili. Di fatto, dunque, è come pagare 5 euro al mese per avere un traffico dati in 5G notevole e chiamate senza limiti.

Sono inoltre inclusi 8 Giga per navigare in Europa evitando i costi del roaming. Anche in questo caso gli 8 Giga sono disponibili ogni mese, fermo restando che il pagamento dell'offerta pari a 29,99 euro avviene una volta ogni sei mesi. E per quanto riguarda la connessione in 5G, confermiamo che Kena Mobile si appoggia alla rete TIM.

200 Giga in 5G su rete TIM più minuti illimitati a 5 euro al mese

La maggior parte delle offerte mobile dal miglior rapporto qualità-prezzo si ferma a 5,99 euro al mese. L'ultima proposta di Kena Mobile abbassa ancora il prezzo, portandolo a 5 euro effettivi al mese con un pagamento di 29,99 euro ogni 6 mesi, senza rinunce né sul fronte del traffico dati né su quello dei minuti illimitati.

Lo stesso discorso vale sul fronte della connettività. Il 5G Kena è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G dell'operatore TIM a cui si appoggia. In termini di velocità pura, i clienti Kena possono raggiungere fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload all'interno del territorio nazionale, numeri ben al di sopra della media offerta dalla concorrenza.

L'offerta Kena Pack 5G è sottoscrivibile per chi richiede la portabilità da Iliad, ho. Mobile, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri MVNO. Inoltre, il pacchetto da 29,99 euro ogni 6 mesi può essere sottoscritto anche da chi attiva un nuovo numero Kena.

