Kena Mobile amplia le offerte 5G: più Giga e prezzi trasparenti

Offerte 5G per clienti in portabilità e nuovi numeri

Le promozioni Kena 5G sono rivolte ai clienti provenienti da operatori come Iliad e CoopVoce, ma anche ad altri operatori e a chi sceglie di attivare un nuovo numero. I pacchetti includono minuti illimitati, 200 SMS e un quantitativo di dati particolarmente elevato. Si parte da offerte mensili da 100 o 200 GB a 5,99 euro con ricarica automatica, fino a soluzioni più ricche che arrivano a 350, 450 o 600 GB, con prezzi compresi tra 7,99 e 11,99 euro al mese. È disponibile anche un pacchetto semestrale da 200 GB a 29,99 euro ogni sei mesi, pensato per chi preferisce una gestione meno frequente dei rinnovi.

5G incluso e rete TIM

Tutte le offerte includono l’accesso al 5G fino a 250 Mbps, senza costi aggiuntivi. La copertura si basa sulla rete TIM, che raggiunge circa il 99% della popolazione italiana. Per i clienti già Kena è inoltre disponibile l’opzione 5G a 0,99 euro al mese, attivabile direttamente dall’app o dall’area clienti.

Gestione digitale e servizi extra

Uno dei punti di forza dell’operatore resta la gestione completamente digitale. Tramite l’app Kena Mobile è possibile controllare credito, Giga e minuti, ricaricare, cambiare offerta e gestire più linee da un unico account. L’attivazione della SIM è semplificata grazie a SPID e video selfie, con la possibilità di scegliere anche la eSIM per chi utilizza dispositivi compatibili. Attivando la ricarica automatica, Kena offre inoltre 100 GB aggiuntivi al mese, mentre il servizio Restart consente di anticipare il rinnovo dell’offerta in caso di esaurimento dei dati.

