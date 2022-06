Con Keliweb sconto del 50% su web hosting professionale

Chiunque lavora nel contesto del web, sa bene che il primo passo per realizzare un sito funzionale e di qualità è indispensabile individuare un hosting adatto.

Il mercato relativo a questi servizi è tanto ampio quanto complicato da decifrare. Le tante specifiche tecniche, le numerose funzionalità (non sempre utili) e altre caratteristiche, rendono arduo individuare una piattaforma adatta allo scopo.

In tal senso, va tenuto conto che sicurezza, stabilità, performance e facilità d'uso sono delle priorità. Il tutto, possibilmente, ottenibile senza spendere cifre folli. Tra le tante aziende, Keliweb è una delle poche certezze.

Stiamo parlando di un provider che, negli ultimi anni, si è confermato come uno dei nomi più affermati del settore. Ciò è dato sia dalla qualità complessiva del servizio, sia dalle tante formule convenienti proposte ai clienti.

KeliPRO di Keliweb: hosting professionale a un prezzo contenuto

Tra le diverse proposte firmate Keliweb, KeliPRO sta ottenendo l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Questa configurazione infatti, si presenta come ideale per chi vuole lavorare sul web ma, vista l'accessibilità del prezzo, risulta anche un'ottima soluzione per chi vuole spingere al massimo il proprio progetto digitale a livello hobbistico.

Andiamo più nello specifico: cosa può offrire KeliPRO?

un dominio gratuito ;

; 10GB SSD spazio web ;

; 5 database ;

; 50 caselle di posta ;

; un certificato SSL e HTTP/2 ;

e ; un sistema di backup avanzato ;

; il pannello cpanel per la gestione avanzata di sito e hosting;

per la gestione avanzata di sito e hosting; un sistema firewall e antimalware ;

e ; un sistema antivirus e antispam.

Non solo: tra gli altri numerosi strumenti offerti da Keliweb, vi è anche un site builder. Questo strumento permette di costruire il proprio sito web in maniera rapida e semplice. Qualunque professionista o web master amatoriale dunque, può facilmente trovare tutto ciò che cerca attraverso questa sottoscrizione.

Quanto costa KeliPRO? Grazie alla recente offerta, è possibile usufruire del 50% di sconto per questo piano. Ciò significa che lo stesso è disponibile per appena 19,50 euro (più IVA) all'anno. Un costo davvero contenuto rispetto a tutto quello che tale sottoscrizione propone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.