Keliweb, sconti a tempo limitato per hosting WordPress e Cloud

Keliweb è una delle principali piattaforme hosting, che mette a disposizione un'estesa gamma di servizi adatti a ogni esigenza. Non a caso è già stato scelto da migliaia di utenti in tutto il mondo e ha ricevuto ben 4 certificazioni ISO. Se hai bisogno di un hosting per il tuo sito web, è il momento giusto per acquistarlo: Keliweb ha da poco attivato una nuova promozione a tempo limitato sui piani WordPress Premium, Cloud Hosting e KeliCMS.

Hosting WordPress Premium: i dettagli

Il primo dei piani hosting in offerta è WordPress Premium, disponibile con uno sconto del 33%. L'offerta è valida per le nuove attivazioni e ha la durata di un anno. WordPress Premium è un servizio di hosting veloce, perfetto per e-commerce ma anche per creare siti web o blog. In poche parole, si tratta di un piano di hosting semidedicato con un gran numero di risposte incluse, in grado di garantire prestazioni elevate anche in caso di traffico intenso. Tra le risorse incluse, troviamo:

Dominio .it gratis

3 vCore CPU

100 GB SSD Spazio web

6 GB RAM dedicata

Puoi gestire fino a 5 siti web

Caselle Email illimitate

Database MySQL illimitati

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

Supporto MultiPHP

Migrazione assistita

Supporto tecnico h24

Cloud hosting H1, tutti i dettagli

La seconda offerta riguarda Cloud H1: si tratta di un hosting semidedicato pensato per la gestione di siti web che presentano un traffico elevato. L'offerta è valida per nuove attivazioni, per il primo anno. Le performance riscontrate sono molto elevate, grazie alla potenza del Cloud che lo rende così adatto soprattutto ai siti web aziendali, e-commerce, web agency e startup. Inoltre, Cloud H1 è un servizio hosting multisito e permette di gestire tanti siti in un unico accesso cPanel. Ecco alcune risorse incluse nel prezzo:

Dominio .it o .com gratis

4 vCore CPU

50 GB SSD Spazio web

16 GB RAM dedicata

IP dedicato

LiteSpeed Web Server

1 milione di Inode

Supporto Node.js

Certificato SSL e HTTP/2

Backup automatico

Supporto tecnico h24

KeliCMS, di cosa si tratta

Infine c'è KeliCMS, lo spazio hosting ottimizzato per i CMS più popolari. Include, tra le altre cose, dominio gratis per sempre, ottimizzazioni server, 20 GB SSD di spazio web, caselle di posta e database illimitati e certificato SSL e HTTP/2.

Promozione Keliweb, i prezzi

Non tutti i piani sono in offerta: a questo link puoi trovare le opzioni dedicate e scegliere quella più adatta al tuo sito weh. Per KeliCMS lo sconto è del 24%, pari a 44,90 euro anziché 59. Per quanto riguarda, invece, il piano di hosting WordPress c'è WP Premium - l'ideale per espandere il tuo business e gestire più siti. Il prezzo crolla da 149 a 99 euro grazie alla promozione. Infine c'è Cloud Hosting H1, in sconto del 33%: puoi risparmiare usufruendo dell'offerta promozionale a 19,90 euro anziché 29,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.