Keliweb è la scelta ideale per WordPress e molto di più, scoprila ora

WordPress è un CMS che non necessita di particolari presentazioni. Stiamo infatti parlando di una piattaforma estremamente diffusa, capace di mettere d'accordo sia i webmaster più esperti che quelli novizi.

Tra le caratteristiche che anno reso così diffuso e apprezzato WordPress vi sono:

la semplicità di utilizzo ;

; un numero enorme di temi grafici , sia gratuiti che a pagamento;

, sia gratuiti che a pagamento; una miriade di plugin con le più disparate funzionalità;

con le più disparate funzionalità; una comunità gigantesca, che fornisce tutorial, guide e consigli ai neofiti.

Oltre a tanti altri vantaggi.

Tutto ciò però, senza un hosting adeguato, risulta quasi del tutto inutile.

WordPress infatti richiede parecchie risorse per funzionare correttamente e, se viene ospitato su server non adeguatamente protetti, può cadere vittima di hacker e malware.

In questo senso, i piani offerti da Keliweb si propongono come solide fondamenta per chiunque decida di affidarsi a questo CMS.

Sito WordPress? La scelta di un hosting adeguato è imprescindibile

Keliweb è un provider hosting italiano che, nel corso degli anni, si è ritagliato un ruolo di prestigio in questo mercato ad altissima competizione.

Nel contesto specifico WordPress, tale azienda offre una promozione molto interessante per quanto concerne il piano WP Start, ideale per chi è alle prime armi. In tal senso, la sottoscrizione prevede tutto ciò per gestire un sito Web, ovvero:

2 vCore CPU

10GB SSD Spazio Web

2GB RAM

Tool Migrazione

10 Caselle di posta

3 Database

Pannello di gestione cpanel

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

Sistema di backup avanzato

Il tutto con dominio gratis incluso e una pratica formula "soddisfatti o rimborsati" utile anche per chi ha ancora qualche incertezza rispetto a questa scelta.

E per quanto riguarda il costo?

Attraverso l'attuale promozione (valida solo fino al 26/03/2023), WP Start di Keliweb è disponibile con il 50% di sconto.

Ciò si traduce in una spesa di appena 19,95 euro (più IVA) all'anno per questo tipo di sottoscrizione.

