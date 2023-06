Keliweb, prestazioni elevate e massima sicurezza per il tuo spazio web

Keliweb è uno tra i servizi host più sicuri e veloci, nonché l'offerta più adatta per chi ha esigenze aziendali di alto livello o per chi rivende domini. Tra i tanti piani è infatti possibile trovare quelli più adatti alle proprie necessità, come quelli ottimizzati per WordPress, Joomla e altri CMS diffusi, hosting con geodistribuzione, multidominio, server VPS dedicati e tanto altro.

Scegliete quello che fa più per voi per usufruire di una piattaforma sicura, stabile e al riparo dalle ultime minacce informatiche. Avrete doppia protezione per attacchi DDoS e sistema antispam per la posta elettronica. L'assistenza è inoltre attiva 24 ore al giorno per tutta la settimana e una consulenza dedicata sarà sempre a disposizione per qualsiasi consiglio.

Keliweb: l'hosting cuci attorno le vostre esigenze

Con Keliweb è possibile adattare il piano a tutte le situazioni del caso. Chi ha la necessità di aprire o gestire un e-commerce può farlo a partire da 21,50€ grazie alla promozione KeliPRO. Offre fino a 10GB di spazio su SSD, 50 caselle di posta, 5 database, certificati SSL e HTTP/2, insieme a un dominio gratuito. L'editor per la costruzione del sito è incluso, così come il pannello cPanel e diversi servizi avanzati per la sicurezza e per i backup.

Se le visite del proprio sito registrano numeri mensili enormi, si può ricorrere al servizio di geodistribuzione a partire da 24,90€. Grazie a delle copie del sito web funzionanti in diversi nodi, è possibile mantenere un'operatività sempre reattiva e veloce, anche quando le risorse di un nodo saranno esaurite. Provatelo adesso gratis per 1 mese!

Keliweb offre anche dei piani per i rivenditori host a partire da 21,99€. Avrete database, caselle di posta e traffico web illimitato, oltre a un unico pannello da cui poter gestire tutti i domini forniti. Assegnate le risorse a disposizione, creando pacchetti che assecondino nel migliore dei modi le necessità dei vostri clienti.

Con i server VPS, è infine possibile usufruire di macchine dedicati per far girare ambienti virtuali. L'alta scalabilità consente di cambiare al momento le risorse, come la quantità di vCPU, vRAM e memoria d'archiviazione, così da garantirsi prestazioni sempre all'altezza.

Configurate ora la VPS che fa per voi o scegliete uno dei piani Keliweb, per un host di alta qualità!

