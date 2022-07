Keliweb: piano WordPress Start con il 50% di sconto

Molte persone vorrebbero avviare un proprio progetto online, sia in ambito lavorativo che a livello puramente hobbistico. Trovare una soluzione adatta a livello di hosting non è però così facile.

Da una parte, i migliori provider offrono costi elevati che, in tempo di crisi, non sono così accessibili a tutti. D'altro canto invece, i servizi con costi contenuti non offrono soluzioni all'altezza della situazione, sia in ottica sicurezza che a livello di performance e assistenza.

Il tutto va poi abbinato alle necessità di WordPress, la piattaforma ad oggi più diffusa sulla scena mondiale. Sebbene questo CMS sia relativamente leggero, è bene appurare che un hosting sia in grado di supportarlo al meglio.

In tal senso, Keliweb offre una soluzione specifica, in grado di abbinare la qualità che contraddistingue questo provider con un costo più che accettabile.

Avvia il tuo primo sito WordPress con il piano Start

Il piano Start proposto da Keliweb rappresenta un ottimo punto di partenza per chi vuole avviare il proprio primo progetto online. Si tratta di un pacchetto che, oltre a includere il dominio gratis, offre specifiche tecniche come:

CPU 2vCore ;

; 2 GB di RAM ;

; 10GB SSD di spazio Web;

di spazio Web; un tool per la migrazione sito Web ;

; 10 Caselle di posta ;

; 3 Database ;

; pannello cpanel ;

; certificato SSL e HTTP/2 ;

; supporto MultiPHP.

Il sistema di backup del sito avanzato, con un'interfaccia user friendly facile da gestire anche da chi non è esperto nel settore, rappresenta un ottimo plus a quanto già illustrato.

Infine, la politica "soddisfatti o rimborsati" rende la sottoscrizione Start una delle vie preferibili per chi vuole avvicinarsi a questo settore pur essendo ancora un po' intimorito da certe meccaniche.

E i costi? Grazie all'attuale promozione, è possibile ottenere tale piano con lo sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che Start di Keliweb costa solo 17,45 euro più IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.