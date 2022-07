Keliweb: piani ottimizzati WordPress con il 50% di sconto

WordPress è una piattaforma che offre tante opportunità grazie agli innumerevoli temi grafici, plugin e builder a disposizione. Un'ambiente che permette di dare libero sfogo alle proprie esigenze e alla creatività, a patto di avere a che fare con un hosting adeguato.

Pur essendo un ottimo CMS infatti, non è leggero come altri. Dunque è bene studiare attentamente a quale servizio e piano affidarsi per ottenere il meglio da un sito di questo tipo. Il rischio è di ritrovare un provider che non offre adeguate risorse, con poca RAM o con l'impossibilità di gestire i database Mysql.

Uno dei migliori servizi, in questo ambito, è senza ombra di dubbio Keliweb. A rendere particolarmente interessanti le proposte di questa azienda inoltre, vi è l'attuale 50% di sconto sui principali piani ottimizzati per WordPress.

Keliweb offre un ambiente ideale per sviluppare un sito WordPress

Keliweb è un hosting stabile, capace di offrire un uptime molto vicino al 100% e con un alto livello di sicurezza. Con queste basi, esistono due sottoscrizioni specifiche per WordPress che, a seconda della necessità, possono costituire l'ambiente ideale per sviluppare un sito su tale CMS.

Il piano WP Start è ottimo per chi si sta avvicinando a tale piattaforma, chi vuole aprire un blog personale o un progetto amatoriale sul Web. Questo include:

dominio gratis ;

; CPU da 2vCore ;

; 10GB SSD spazio Web ;

; 2GB RAM ;

; 10 caselle di posta elettronica ;

; 3 database Mysql ;

; supporto MultiPHP.

E il costo? Grazie al 50% di sconto, WP Start costa soli 17,45 euro (più IVA) all’anno.

La sottoscrizione WP Play invece, è indirizzata verso i professionisti o chi vuole aprire un piccolo sito di E-Commerce. In questo senso, le specifiche tecniche sono aumentate rispetto alla precedente formula.

Si parla di una CPU 3 vCore, 50 GB di SSD, 4 GB di RAM, 50 caselle di posta e 50 database. Il tutto, per un costo pari a 39,50 euro (più IVA) all’anno.

Il tutto con la sicurezza della formula soddisfatti o rimborsati (entro 30 giorni dalla sottoscrizione), tenendo sempre conto che le promozioni di Keliweb sono valide fino al 04-09-2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.