Keliweb, nuove offerte web hosting per WordPress

Dopo una stagione estiva intensa, la piattaforma Keliweb ha presentato tre nuove offerte di web hosting. I piani in sconto sono adatti per la gestione di siti web professionali, come quelli di piccole e medie imprese, e-commerce o personali di un professionista. Oggi ti parleremo, nel dettaglio, dell'offerta Hosting WordPress Play.

Hosting WordPress Play è disponibile con uno sconto pari al 43%. Si tratta – come lo descrive la stessa piattaforma Keliweb – di un servizio hosting ottimizzato per WordPress in grado di garantire prestazioni eccezionali grazie alla presenza di alcune risorse dedicate. Il piano assicura, infatti, tempo di caricamento molto basso ed è perfetto per gestire siti web professionali come quelli di un'azienda, una startup, web agency o per creare un e-commerce.

Incluse nel piano Hosting WordPress Play, inoltre, troviamo queste risorse principali:

Dominio .it gratis per sempre

3 vCore CPU

50 GB SSD Spazio Web

4 GB RAM Dedicata

50 Caselle Email

50 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Backup Plus

Pannello cPanel

Supporto tecnico h24

Con un servizio di hosting veloce e affidabile come Keliweb ti garantisci un sito web veloce e sicuro, con protocollo di sicurezza HTTPS e tempi di caricamento molto bassi: giusto in tempo in vista del Black Friday. Puoi visualizzare tutte le offerte disponibili a questo link, ma attenzione: sono a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.