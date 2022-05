Keliweb: i migliori piani hosting con il 50% di sconto

Individuare un piano hosting adatto al proprio progetto online, sia un semplice blog o un più complesso e-commerce, è molto importante. Negli ultimi anni sono apparsi sul web svariati provider che offrono questo tipo di servizio. Ma quanti di essi sono in grado di offrire un hosting all'altezza della situazione?

Una piattaforma che ospita un sito web infatti, deve offrire adeguate garanzie. I tempi di caricamento infatti, sono un fattore determinante in fase di scelta: un sito lento infatti, rappresenta un pessimo biglietto da visita. I visitatori, di fronte a tempi di caricamento lunghi, potrebbero fare marcia indietro e visitare il sito/blog concorrente.

Allo stesso modo, viste le tante minacce presenti su Internet, la sicurezza resta anch'essa una priorità. In caso contrario, il rischio è quello di ritrovarsi con un sito hackerato e del tutto inutilizzabile. Fattore finale, ma da non sottovalutare in tempi di crisi, sono i costi.

Dunque, esiste un servizio in grado di garantire queste caratteristiche? Keliweb risulta, senza ombra di dubbio, una delle migliori soluzioni possibili.

Piani hosting a prezzo dimezzato per qualunque tipo di sito, blog o e-commerce

Gli hosting web proposti da Keliweb risultano interessanti sia sotto il punto di vista della sicurezza, grazie al firewall e al sistema antimalware presente in qualunque sottoscrizione, sia lato performance.

Al fine di proporre una soluzione in grado di soddisfare qualunque necessità, la piattaforma offre diversi tipi di abbonamento ovvero:

KeliUSER , ideale per piccoli progetti personali come blog o simili;

, ideale per piccoli progetti personali come blog o simili; KeliPRO , per piccole imprese o attività commerciali;

, per piccole imprese o attività commerciali; KeliCMS , una soluzione ideale per i principali CMS (come WordPress , Drupal e Joomla! );

, una soluzione ideale per i principali CMS (come , e ); KeliTOP, per gestire più progetti con un unico piano.

A rendere ancora più interessante questa proposta vi sono gli attuali sconti proposti da Keliweb. Si parla infatti di un taglio del prezzo pari al 50% rispetto ai costi di listino.

Ciò significa, per esempio, che KeliUSER costa attualmente solo 11,95 euro all'anno (rispetto agli originali 23,90) mentre KeliCMS solo 29,50 euro (invece di 59).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.