Keliweb: hosting WordPress con sconto del 40%

WordPress è il CMS più diffuso e apprezzato online.

Ad aver reso questa piattaforma leader del settore sono diversi fattori. In tal senso, si spazia dalla relativa semplicità di utilizzo fino ai tanti plugin e temi grafici disponibili (sia gratuiti che a pagamento).

Per esaltare al meglio i pregi di WordPress però, è indispensabile scegliere un hosting adatto allo scopo.

Nel suo backend infatti, questo CMS richiede notevoli risorse, come database MySQL, spazio di archiviazione adeguato e non solo.

In questo consenso, il piano WP Play di Keliweb rappresenta un'opzione tra le più diffuse. Si tratta di una formula appositamente ideata per ospitare siti WordPress, il tutto con una serie di funzioni specifiche alquanto interessanti.

Hosting WordPress? Attenzione all'offerta di Keliweb

Cosa può offrire WP Play a chi cerca una "casa" confortevole per il proprio sito Web?

Questo piano prevede:

una CPU 3 vCore

50 GB SSD di spazio

4 GB RAM

strumento per la migrazione del sito

50 caselle di posta

50 database

pannello cpanel

certificato SSL e HTTP/2

e supporto MultiPHP

sistema di backup avanzato.

Non solo: come da prassi per le sottoscrizioni di Keliweb, anche questa può usufruire della formula "soddisfatti o rimborsati".

Numeri alla mano, tale soluzione si dimostra ideale per la maggior parte degli utenti WordPress, risultando per far decollare un progetto online con un numero nella media di visite.

Va poi ricordato che, fino al 22 gennaio 2023, WP Play è proposto con un'interessante promozione.

Si parla di uno sconto del 40% di listino. Ciò significa che è possibile ottenere tutti i vantaggi legati a questa sottoscrizione pagando solo 52,14 euro (più IVA) all'anno rispetto agli 86,90 euro originari.

