Keliweb: Il Tuo Business Online con Hosting VPS a Soli 5,49€

La presenza online della stragrande maggioranza dei servizi e dei negozi, ha inevitabilmente fatto lievitare il traffico in rete, imponendo alle aziende che gestiscono i siti la necessità avere a disposizione maggior potenza per gestire le numerose richieste. Tra i servizi di hosting specificatamente pensati per questo scopo, Keliweb è sicuramente quello più adatto.

Vanta un'esperienza decennale nel settore e ha piani destinati a chi deve poter assicurare il proprio servizio a un bacino di utenza numerosa. Tra le opzioni c'è infatti la possibilità di acquistare una VPS (Virtual Private Server) a partire da 5,49€ e usufruire di un potente data center dedicato.

Cosa è possibile fare con l'hosting VPS di Keliweb

La VPS è una delle particolarità del servizio di hosting offerto da Keliweb. Un Virtual Private Server è un ambiente dedicato per l'utilizzo delle macchine virtuali. Acquistando un cloud VPS, è possibile disporre, come per un server dedicato, di un certo numero di CPU, RAM e memorie d'archiviazione. I vantaggi che ne derivano sono l'abbattimento dei costi di mantenimento, la scalabilità e la flessibilità delle risorse a disposizione.

È infatti possibile apportare delle modifiche alle risorse del server virtuale, in base alle proprie esigenze e in qualsiasi momento. Naturalmente si possono anche far girare i sistemi operativi e i gestori di contenuti più diffusi, come Windows Server, distribuzioni Linux o CMS come WordPress, Joomla e altri. Vi basterà personalizzare la configurazione tramite dei semplici cursori e acquistare subito il proprio cloud VPS dal sito.

Chi ha la necessità di gestire tanto traffico può anche considerare la geodistribuzione. Si tratta di un sistema che consente di avere delle copie del proprio sito in differenti nodi, in modo da prevenire possibili sovraccarichi dovuti alla saturazione delle risorse. In questo modo, l'esperienza d'uso rimarrà sempre reattiva e veloce per tutti gli utenti che fruiscono del servizio.

Non vi resta che scegliere il piano di hosting più adatto. Attualmente, l'offerta più conveniente è KeliPRO, in sconto del 50% a soli 21,45€ IVA.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.