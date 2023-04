Keliweb: hosting semplice e compatibile con tutti i CMS

La scelta di un hosting è sempre molto delicata per qualunque webmaster, soprattutto se è alle prime armi.

Optare per un provider rispetto a un altro può determinare il livello di sicurezza e le prestazioni del sito che è destinato ad ospitare. C'è però un aspetto che, molto spesso, viene sottovalutato.

Per specifiche tecniche o impostazioni offerte, non tutte le piattaforme permettono di lavorare con i vari CMS disponibili.

Se WordPress è ormai uno standard diffusissimo, esistono alternative interessanti da esplorare. Qualche esempio? Joomla, PrestaShop e Magento sono, senza dubbio, opzioni da vagliare in caso di eCommerce o altri progetti.

Sotto questo punto di vista, uno dei provider più flessibili è senza ombra di dubbio Keliweb.

WordPress, Joomla, PrestaShop e Magento: con Keliweb la soluzione ideale per qualunque CMS

Keliweb offre una serie di piani specifici, adatti per caratteristiche tecniche a tutti i principali CMS al momento sul mercato.

Se ognuno di essi offre specifiche tecniche adatte alle piattaforme, il provider propone anche delle caratteristiche base, condivise da ogni servizio proposto da questa azienda.

In tal senso, possiamo citare la doppia protezione anti-DDoS che, abbinato al sistema antispam per la posta elettronica, garantisce una solida barriera difensiva per chi si affida a questo provider.

Fattori che permettono al webmaster di lavorare in totale tranquillità, certo di avere a disposizione difese all'avanguardia rispetto alle tante minacce della rete.

L'hardware offerto per i server rappresenta il top del settore: ciò si traduce in prestazioni elevate, con tempi di up vicini al 100%. L'assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta un'altra garanzia per i clienti Keliweb.

Quanto costano i piani su misura per i diversi CMS?

Trattandosi di sottoscrizioni molto diverse tra loro non è semplice definire il prezzo ma, in tal senso, è possibile ottenere soluzioni su misura a partire da soli 9 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.