L'hosting adatto a tutte le esigenze esiste e si chiama Keliweb, una piattaforma che offre una miriade di servizi, dalla gestione dei siti e degli e-commerce, alle soluzioni per i rivenditori di hosting e per chi necessita un'infrastruttura di cloud computing. Scegliete il piano più adatto e beneficiate di una piattaforma sicura, stabile e con hardware sempre aggiornato.

Keliweb offre un'assistenza sempre presente, 24 ore al giorno per tutta la settimana, la massima protezione contro tutte le minacce di rete e una consulenza dedicata per trovare la miglior soluzione alle vostre necessità. Ecco cosa offrono i suoi piani.

Keliweb: l'hosting flessibile cucito intorno alle esigenze degli utenti

I piani di Keliweb non si fanno mancare nulla. Che dobbiate gestire un sito, un e-commerce, avete intenzione di rivendere spazi host o avete bisogno di potenza computazionale in cloud, troverete quello che fa più per voi.

Sono disponibili offerte ottimizzate per WordPress a partire da 19,95€ all'anno. Scegliete da 10 fino a 100GB di spazio su SSD per avere a disposizione casella di posta elettronica inclusa, database, pannello cPanel, certificati di sicurezza SSL, HTTP/2 e supporto Multi PHP. Sono disponibili anche funzionalità per il backup dei dati e il recupero.

Chi ha siti web caratterizzati da un alto traffico, può servirsi delle offerte per il cloud hosting a partire da 32,90€, con dominio gratis, IP dedicato, domini dedicati, certificati SSL, HTTP/2 e molto altro.

Con i piani per l'hosting multidominio è facile gestire gli spazi hosting per i clienti se siete dei rivenditori. Assegnate le risorse a ogni utente creando pacchetti personalizzati in base alle singole necessità. Non ci sarà alcun limite alle soluzioni che potrete rivendere. Selezionate uno dei tre piani, a partire da 21,99€, con spazio d'archiviazione su SSD fino a 200GB, database, traffico e caselle di posta illimitati, certificati SSL e HTTP/2 e molto altro.

I server VPS di Keliweb permettono infine di usufruire di una potente infrastruttura dove poter far girare delle macchine virtuali. Scalate a piacimento le risorse e scegliete la giusta quantità di vCPU, vRAM e SSD che vi serve. Configuratelo adesso a partire da 6,90€ al mese.

Scegliete ora il vostro piano con Keliweb!

