Keliweb: hosting per il tuo primo sito WordPress a 1€ al mese

Ritagliarsi un proprio piccolo spazio sul web è il sogno di molte persone.

Che si tratti di un semplice hobby o di una vetrina per la propria attività, aprire un sito non è così semplice. Se la scelta per un novizio del settore può essere quasi scontata, vista la facilità d'uso di WordPress, la scelta dell'hosting può essere un ostacolo da non sottovalutare.

Da una parte vi sono i servizi professionali, con costi poco accessibili, da altri vi sono provider di scarsa qualità ma che non offrono adeguate garanzie.

Per fortuna, Keliweb è una piattaforma che ha dimostrato negli anni d'attività di saper coniugare alta qualità con costi accessibili. Nello specifico, chi vuole realizzare il proprio primo sito, può usufruire della formula WP Start.

Con WP Start di Keliweb si può avviare un sito web spendendo 12 euro all'anno

Cosa offre WP Start? Di fatto si tratta di tutto ciò che è necessario per cominciare un progetto online spendendo poco ma senza rinunciare alla qualità di un provider affidabile come Keliweb.

A livello tecnico, questa sottoscrizione prevede:

10 GB SSD spazio disco ;

; 2 GB RAM ;

; 2 vCore ;

; database MySQL/MariaDB illimitati ;

; Inode illimitati ;

; certificato SSL ;

; 10 caselle di posta ;

; pannello cpanel per la gestione dell'hosting.

Il tutto accompagnato da un sistema avanzato di backup e da uno strumento per l'eventuale migrazione di un sito web già esistente. A livello pratico si tratta di un piano utile per un blog personale o un sito vetrina con poche migliaia di visite mensili.

Va detto comunque che, in caso di necessità maggiori, Keliweb offre piani personalizzati in grado di soddisfare qualunque tipo di progetto digitale.

Infine, va ricordato come WP Start, così come tutte le altre sottoscrizioni di Keliweb, viene proposto con la formula "soddisfatti o rimborsati", valida per 15 giorni dopo l'acquisto del piano.

