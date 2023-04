Keliweb, l'hosting multidominio scontato del 50% ancora per poco

Chi è alla ricerca di un hosting per creare da zero un sito web per la propria azienda, o semplicemente per trasferirne uno già esistente, può trovare una buona occasione nell'offerta di Keliweb. È un servizio che offre il supporto a tutti principali gestori di contenuti, inclusi quelli per commerciare online, insieme a diverse utili funzionalità. Tutto questo è attualmente in offerta a un prezzo ridotto del 50%.

Keliweb: l'hosting a tutto tondo

L'hosting di Keliweb mette in campo tutto il necessario per mettere su un sito web. Garantisce il massimo della protezione minacce informatiche e un'assistenza costantemente presente, 24 ore al giorno per 7 giorni. Mette inoltre a disposizione dei server ad alte prestazioni, in modo da far fronte alle necessità aziendali, e una consulenza dedicata sempre disponibile per i clienti. È possibile selezionare tra quattro piani annuali, a partire da un minimo di 26,90€.

L'offerta KeliCMS, attualmente scontata del 50% a soli 32.45€ IVA all'anno, include:

Dominio gratuito

Fino a 20GB di spazio su SSD

Posta elettronica illimitata

Database illimitato

Certificato SSL e HTTP/2

Server ottimizzato

L'hosting viene fornito con uno strumento gratuito per la costruzione del sito, oltre a funzionalità avanzate di protezione e di backup dei file. È possibile richiedere un rimborso entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Si possono anche acquistare ulteriori servizi, come l'hosting geodistribuito, particolarmente utile per la gestione un traffico numeroso, oppure una VPS (Virtual Private Server), una macchina virtuale che mette a disposizione le risorse di un server fisico per necessità che richiedono una grande potenza computazionale. Sono infine disponibili dei piani ottimizzati per ogni CMS a un prezzo che parte da 9€ al mese.

Si tratta di un'offerta davvero interessante per chi è proprietario di un'azienda o un'attività, e ha la necessità di avere una buona piattaforma che permetta una buona gestione del sito e dei clienti. La promozione scade tra soli 10 giorni, è bene quindi approfittarne adesso.

