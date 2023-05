Keliweb: hosting con dominio gratuito in offerta ancora per poco

La creazione o il trasferimento di un sito web aziendale è il momento in cui bisogna cercare un buon servizio di host, che offra tutte le funzionalità necessarie a un prezzo competitivo. È in una situazione del genere può sicuramente venire in soccorso Keliweb, un gestore dove è possibile trovare il piano più adatto al costo più conveniente. Offre diversi servizi particolarmente utili alle imprese che hanno la necessità di gestire un traffico elevato, come il multidominio o la geodistribuzione. Supporta anche tutti i principali software online per la gestione dei contenuti, inclusi quelli dedicati al commercio. Il piano KeliCMS è attualmente in sconto del 50%, a un prezzo di 32.45€.

Keliweb: cosa offre alle aziende

Keliweb mette a disposizione tutte le risorse necessarie per assicurare alte prestazioni e massima sicurezza. Fa uso dei più avanzati sistemi per la protezione dalle minacce informatiche e l'assistenza clienti è disponibile 7 ore al giorno, per tutta la settimana. Dei server di ultima generazione fanno fronte alle necessità aziendali più elevate, mentre una consulenza dedicata fornisce le indicazioni più idonee ai clienti.

Il piano attualmente più conveniente è KeliCMS, che a soli 32.45€ + IVA all'anno comprende:

Un dominio incluso totalmente gratuito

Posta elettronica e database illimitati

Fino a 20GB di spazio su archiviazione SSD

Server ottimizzati

Certificati di sicurezza SSL e HTTP/2

Strumento per la costruzione del sito incluso

cPanel

Backup istantanei con funzionalità avanzate

Ulteriori servizi includono l'hosting geo distribuito, che permette di gestire molto più traffico ospitando il sito su più server, o un VPS (Virtual Private Server), perfetto per chi necessità di una potenza di elaborazione elevata, attraverso l'uso di una macchina virtuale. Nel caso non siate soddisfatti, è possibile chiedere un rimborso entro i 15 giorni dopo la sottoscrizione dell'abbonamento.

Approfittate ora dello sconto e aprite il vostro sito web aziendale prima dello scadere dell'offerta! Mancano solo pochi giorni.

