Keliweb: l'hosting con dominio gratuito oggi a METÀ PREZZO!

L'hosting è la prima cosa a cui pensare se si vuole aprire un sito web, o semplicemente si ha la necessità di migrarne uno esistente. Tra tutte le proposte, Keliweb è sicuramente uno dei servizi da considerare. Offre tutto quello che serve per iniziare, a cominciare dalla sicurezza e dall'assistenza ai clienti. Include anche gli strumenti necessari per la costruzione del sito e un pannello di controllo dedicato alla gestione.

Il piano attualmente più conveniente è KeliPRO, ora in promozione con sconto del 50%, a soli 24,45€ invece che 42,90€.

Cosa ottenete con l'hosting KeliPRO

L'hosting offerto dal piano KeliPRO di Keliweb è il trampolino di lancio ideale se state pensando di aprire un nuovo sito. Keliweb mette a disposizione un dominio gratuito incluso, con certificati di sicurezza SSL installati. I vostri dati saranno quindi da subito al sicuro dalle minacce informatiche esterne, e come ulteriore barriera protettiva, si aggiungono anche un firewall e un antimalware.

Non sarà neanche necessario acquistare uno strumento per la costruzione del sito. Keliweb ne include infatti uno gratuito e semplice da usare, anche per i principianti. Lo stesso vale per il pannello di gestione del sito, con possibilità di scegliere tra cPanel o DirectAdmin. Avete bisogno di creare dei sottodomini? Potete farlo senza alcun limite, per dare risalto e approfondire determinate sezioni.

Ecco cosa è possibile avere acquistando l'offerta KeliPRO a 24,45€:

Dominio incluso

Fino a 10GB di spazio su archiviazione SSD

Fino a 50 caselle di posta elettronica

5 database

Certificato SSL e HTTP/2 installati

Strumento per la costruzione del sito

Pannello per l'amministrazione incluso

Servizi avanzati (firewall, antimalware, antivirus, antispam, accesso SSH, sottodomini illimitati, cron jobs, multi PHP)

Servizi di backup avanzati (snapshot, ripristino database, file ed email)

Avete intenzione di migrare il vostro sito? Lo strumento per il trasferimento è gratuito e vi permetterà di spostare in totale autonomia anche caselle email, database e file dal vecchio provider. Se non siete comunque soddisfatti, è possibile richiedere un rimborso entro 15 giorni dall'acquisto.

