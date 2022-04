KDE Plasma Mobile Gear 22.04 rilasciato

Il team di developer del progetto KDE ha rilasciato una nuova stable release della UI (User Interface) open source dedicata ai device mobile. KDE Plasma Mobile Gear 22.04 è una versione ricca di novità di rilievo che consentono di migliorare notevolmente la user experience generale di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt. L'innovazione che salta immediatamente all'occhio è la nuova animazione grow/shrink presente nell'homescreen che rende l'apertura delle applicazioni più gradevole esteticamente e dona una percezione di maggiore reattività all'utente. I coder di KDE hanno lavorato anche sul Task Switcher che adesso è dotato di una nuova opzione che consente di suddividere gli elementi aperti in base alla loro ultimo utilizzo, cosi che sia possibile reperire ciò che si cerca in modo molto più veloce.

In KDE Plasma Mobile Gear 22.04 il pannello dei Quick Setting può essere configurato e riorganizzato in base ai gusti ed alle preferenze dell'utente tramite le impostazioni presenti nel pannello di controllo. Sempre in tale release il media player di sistema è stato aggiornato in modo tale da visualizzare, tramite l'apposito widget, il flusso multimediale in riproduzione.

La gestione del modulo della rete cellulare è stata ridisegnata ed è stata introdotta una nuova sezione dedicata alla configurazione dell'APN (Access Point Name). Il Plasma Dialer, ovvero il componente software usato per fare le chiamate e comporre i numeri di telefono, ora dispone di un'integrazione completa con il callaudiod daemon del Mobian project, in modo tale da gestire al meglio l'audio delle telefonate.

Su KDE Plasma Mobile Gear 22.04 troviamo anche una nuova applicazione chiamata Kalendar. Si tratta, come è forse intuibile dal nome, di un calendario digitale con il quale è possibile gestire i propri impegni e segnarsi delle note. Oltretutto è disponibile anche una nuova build del client di Nextcloud Talk che è adesso è maggiormente integrato con il sistema e presenta una UI maggiormente curata.