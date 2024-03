KDE Plasma 6.0.3 risolve regressioni X11 e vari arresti anomali

A distanza di due settimane dal rilascio di KDE Plasma 6.0.2, KDE Project KDE ha rilasciato il nuovo KDE Plasma 6.0.3. Si tratta del terzo di cinque aggiornamenti di manutenzione pianificati per l'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6. Tra le novità, vengono corrette fastidiose regressioni di X11, arresti anomali e bug. I problemi di X11 risolti in KDE Plasma 6.0.3 includono una regressione alla conformità alla Fitts'-Law in Qt su X11. Questa impedisce ai widget del pannello di attivarsi quando si fa clic sui pixel a destra contro il bordo dello schermo. È stato poi risolto un problema con l'OSD di selezione dello schermo e una recente regressione che interessava le configurazioni multi-monitaor. Quest’ultima che faceva sì che i widget di Task Manager visualizzassero le attività dalla schermata sbagliata e posizionassero notifiche al centro di uno degli schermi.

KDE Plasma 6.0.3: miglioramenti e correzioni di bug della nuova versione

Allo stesso modo, KDE Plasma 6.0.3 migliora la sessione Plasma Wayland. È stato infatti modificato il requisito di KWin secondo cui le finestre XWayland possono posizionare contenuto negli appunti solo quando hanno il focus da tastiera. Inoltre, è stato risolto uno strano problema che causava il ridimensionamento continuo di alcune finestre XWayland durante l'utilizzo alcuni fattori di scala frazionaria. Inoltre, Plasma Wayland ha ricevuto una correzione per un problema con il controllo della telecamera basato sul cursore in alcuni giochi. Sono state poi migliorate le anteprime sub-pixel nella pagina Caratteri in Impostazioni di sistema per essere visualizzate correttamente. KDE Plasma 6.0.3 ha introdotto altri miglioramenti, per rendere Breeze GTK il tema GTK predefinito per le nuove installazioni. Inoltre, è stata resa più fluida l'animazione mobile/de-float del pannello mobile quando si utilizza un fattore di scala superiore a 100 %.

KDE Plasma 6.0.3 risolve una recente regressione che mostrava le velocità della rete cablata nel widget Reti. Inoltre, è stato risolto un problema relativo ad un arresto anomalo delle Impostazioni di sistema. Questo si verificava durante l'applicazione di un nuovo tema di decorazione della finestra. KDE Plasma ha poi sistemato un arresto anomalo di Plasma durante la riproduzione di determinati video musicali su Spotify. Infine, è stato risolto anche un problema che causa il fallimento dell'accoppiamento Bluetooth. Oltre a ciò, KDE Plasma 6.0.3 migliora la robustezza del codice utilizzato per la migrazione delle scorciatoie globali personalizzate dal vecchio servizio KHotKeys al nuovo servizio KGlobalAccel. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in KDE Plasma 6.0.3, è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale KDE. Gli utenti che hanno già installato KDE Plasma 6 possono aggiornare la versione 6.0.3 non appena i pacchetti arrivano nei repository software stabili.