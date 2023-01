KDE Plasma 5.27 Beta: ecco tutte le novità introdotte

Il team di coder del progetto KDE, famoso ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt, è all'opera sulla prossima stable release del desktop environment, ovvero KDE Plasma 5.27, che sarà l'ultima edizione di tale ramo di sviluppo prima della migrazione completa a KDE Plasma 6.0. In questi giorni è stata rilasciata la nuova beta release di KDE Plasma 5.27 che dispone di tutte le innovazioni che saranno poi presenti nella futura versione stabile prevista per il 14 febbraio. In tale build di testing è possibile reperire ad esempio la versione completamente rinnovata del pannello per la gestione dei sistemi multi-monitor. Tale aspetto è da sempre uno dei talloni d'Achille del progetto ma finalmente in KDE Plasma 5.27 Beta sembra finalmente essere stato sistemano o quanto meno migliorato notevolmente grazie ad una gestione semplificata dei diversi monitor connessi al computer.

Nel dettaglio grazie alle nuove patch implementate non saranno più visualizzati monitor secondari completamente vuoti e senza elementi a schermo, le impostazioni dei display saranno salvate e mantenute anche dopo il riavvio del computer e inoltre non ci sarà più una differenza di setting tra i desktop animati da Xorg o dal display server Wayland. Sono stati oltretutto risolti i bug che comportavano dei crash del window manager Kwin quando venivano connessi dei monitor tramite porta USB-C.

KDE Plasma 5.27 Beta beneficia del supporto al Tiling delle finestre sui monitor di grandi dimensioni, gli utenti potranno dunque selezionare in modo specifico il posizionamento dei diversi applicativi sul display.

Sempre in questa build di testing troviamo alcuni upgrade per KDE Dragon Player, un riproduttore multimediale open source, che ora integra diverse innovazioni della UI (User Interface) durante i playback dei contenuti multimediali grazie all'implementazione dei KHamburgerMenu. Inoltre adesso tale applicativo supporta finalmente Wayland.

Su KDE Plasma 5.27 Beta è reperibile anche una nuova edizione di KDE Filelight, un programma ideato per visualizzare le condizioni e l'utilizzo dei dischi presenti nel computer. che è stato dotato di una comoda modalità che mostra lo status del disco fisso tramite un semplice grafico con anelli concentrici.