KDE Plasma 5.27.5: migliorati i Flatpak Permissions Page

I developer del progetto KDE hanno rilasciato una nuova minor release di KDE Plasma, ovvero il componente principale del noto ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. KDE Plasma 5.27.5 gode di una serie di migliorie interessanti che vanno concretamente a rendere più fluido il workflow dell'utente. Ovviamente sono state integrate anche una serie di patch e bugfix che irrobustiscono il codice sorgente e correggo alcune vulnerabilità riscontrate durante le scorse settimane di sviluppo. KDE Plasma 5.27.5 arrivati infatti dopo cinque settimane rispetto alla precedente build, ovvero KDE Plasma 5.27.4, ed include ad esempio un update per il widget Disk & Device che adesso non mostra più l'opzione "Mount" con i device MTP connessi.

Sempre in KDE Plasma 5.27.5 sono stati aggiornati gli Highlight Changed Setting in modo tale da lavorare anche con le nuove Flatpak Permissions page all'interno dei System Setting. Restando sempre in tema Flatpak questa nuova release di KDE Plasma beneficia di una serie di patch che evitano il crash di alcuni pacchetti e sistemano i problemi di override configuration. Oltretutto è stato migliorato il supporto al custom environment variable che adesso è infatti abilitato di base. Sono state poi risolte le problematiche con le opzioni “read-write” all'interno della sezione "All User Files”.

KDE Plasma 5.27.5 va a migliorare le Plasma Task Manager window preview in modo tale da visualizzare sempre correttamente il testo delle finestre che non mostrano il nome della propria applicazione dentro la rispettiva titlebar. Inoltre l'Emoji Selector adesso si avvia in modo significativamente più rapido. Anche lo scrolling all'interno delle finestre del Task Manager e dei Pager widget ora è decisamente più fluido.

KDE Plasma 5.27.5 dovrebbe essere presto disponibile nei repository delle distribuzioni che adottano un modello di sviluppo "rolling release". Per tutte gli altri sistemi Linux, come ad esempio Ubuntu o Fedora, si dovrà invece fare affidamento su PPA di terze parti o attendere nuovi update del ramo principale.