KDE Plasma 5.27.3: arrivati i Night Color anche sui device ARM senza Gamma LUT

I developer del progetto KDE hanno pubblicato il nuovo minor update di KDE Plasma 5.27, ovvero il noto ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. Tale release dispone di svariate patch e bugfix che correggono e sistemano delle problematiche emerse durante le ultime settimane. Inoltre in KDE Plasma 5.27.3 troviamo alcune novità che contribuiscono a migliorare la UX (User Experience) generale del progetto. Su KDE Plasma 5.27.3 i coder hanno finalmente abilitato la funzione di Night Color su tutti quei dispositivi dotati di SoC (System on a Chip) ARM che non godono del supporto al Gamma LUT. Si tratta di device come ad esempio l'Acer Spin 513 Chromebook o altri prodotti dotati di SoC Qualcomm Snapdragon 7c.

La Night Color è sostanzialmente quel sistema di color-grading che viene adottato automaticamente dalla GUI (Graphical User Interface) di KDE per rilassare gli occhi durante le ore notturne. In buona sostanza con tale setting KDE preveniente l'affaticamento visivo che si percepisce in ambienti bui o scarsamente illuminati quando appunto si sta per diverso tempo davanti al monitor del PC.

In KDE Plasma 5.27.3 è stata anche migliorata la funzione di login con i sistemi dotati di schermo touchscreen. Questo è stato possibile grazie ad una serie di patch introdotte in KDE Frameworks 5.104, l'insieme di librerie che sta alla base dell'ambiente grafico, che garantiscono la possibilità di eseguire l'accesso alla sessione di lavoro tramite SSDM (Simple Desktop Display Manager) ed una virtual keyboard. Inoltre con questo upgrade si può anche modificare il keyboard layout della virtual keyboard con uno swipe su di essa.

KDE Plasma 5.27.3 beneficia di una nuova feature di sospensione della sessione per inattività che si abilita dopo 15 minuti in cui non vengono registrate attività da parte dell'utente. Questa feature, che in ogni caso può essere disabilitata, risulta essere molto comoda sui portatili dove è necessario stare sempre attenti ai consumi energetici.