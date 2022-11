KDE Plasma 5.26.3: migliorato il supporto a Wayland

Il team di programmatori del progetto KDE, ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt, ha comunicato, tramite un post sulla mailing list ufficiale, alla propria community di utenti ed appassionati il rilascio di una nuova maintenance release di KDE Plasma 5.26. Questa è la terza build dedicata a tale ramo del desktop environment, che dovrebbe essere anche il penultimo prima dell'arrivo di KDE Plasma 6.0 nel 2023. KDE Plasma 5.26.3, che arriva dopo circa due settimana dalla precedente versione, dispone di una vasta serie di bugfix e patch di sicurezza che consentono di irrobustire e migliorare la stabilità generale del codice sorgente e dunque di riflesso anche la user experience.

KDE Plasma 5.26.3 beneficia di una migliorare integrazione con Wayland, ovvero il display server di riferimento della distribuzioni Linux. Infatti in questa build sono stati corretti numerosi bug con le Steam app e più in generale con gli applicativi che fanno uso del layer di compatibilità XWayland. Nelle precedenti versioni infatti erano stati riscontrate delle problematiche inerenti ai setting dello scaling che ora sono stati tutte sistemate.

Sempre per quanto concerne le Plasma Wayland session in KDE Plasma 5.26.3 sono stati risolti anche i bug, che facevano restare bloccato il cursore sull'animazione di "presa", inerenti a Firefox che si manifestavano quando gli utenti eseguivano un drag & drop di alcuni elementi nelle pagine web. Inoltre ora sono stati sistemi i crash che si verificavano durante l'uso della Plasma Vaults app.

Per i mobile user invece è stato migliorato il supporto ai tablet tramite l'abilitazione della funzionalità "lock aspect ratio" che consente di fissare in modo chiaro le dimensioni del display e dei vari applicativi in esecuzione.

KDE Plasma 5.26.3 dovrebbe essere presto disponibile come aggiornamento tramite i repository software delle varie distribuzioni che adottano un modello di sviluppo rolling release oppure tramite i diversi PPA (Personal Package Archive) di terze parti.