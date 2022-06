KDE Plasma 5.25 Beta: introdotte nuove migliorie per Wayland e KWin

Il team di coder KDE ha rilasciato una serie di patch e bugfix nel ramo di sviluppo di KDE Plasma 5.25, che attualmente si trova in fase di beta testing. Le nuove build dedicate ai contributor del progetto racchiudono diverse novità di rilievo che migliorano la user experience di tale ambiente grafico open source basto sulle librerie grafiche Qt.

Una delle innovazioni più importanti riguarda il codice di Kwin, il compositing window manager sviluppato dal team di developer KDE, e la sua relativa integrazione con il display server Wayland, cioè quel componente software che concretamente va a coordinare gli input/output dell'utente tra la distribuzione e l'hardware ed oltretutto fornisce la base per l'esecuzione del rendering della GUI (Graphical User Interface). KDE Plasma 5.25 beta beneficia infatti di un refactoring del window management che ha permesso un miglioramento delle performance ed ha ridotto l'insorgere di instabilità e lag durante le sessioni con Wayland.

In questi giorni lo sviluppatore Nate Graham ha pubblicato, tramite un articolo sul suo blog personale, una serie di aggiornamenti che riassumono in modo molto completo le varie novità implementate durante le ultime settimana di lavori dei contributor del progetto. I coder hanno infatti eseguendo un sostanzialmente pulizia del codice, risolvendo numerosi bugfix ed introducendo varie patch che stabilizzano il desktop environment.

Ad esempio è stato risolto il problema dei crash di Kwin quando si inseriva/rimuoveva il cavo HDMI di monitor secondario. Gli sviluppatori hanno risolto anche diverse problematiche delle sessioni di KDE Plasma con Xorg. Infatti ora le notifiche, gli on-screen displays, i widget pop-up non potranno essere minimizzati/massimizzati o regolati in modo inappropriato ma saranno sempre regolati automaticamente dal sistema. Inoltre il bottone "Espelli" presente sui dischi in Dolphin, il file manager di riferimento di KDE, non sarà più visualizzato per gli SSD interni o per quelle unità di storage configurate manualmente dall'utente sul file fstab.