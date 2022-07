KDE Plasma 5.24.6 LTS: migliorato il supporto al display server Wayland

I developer del team KDE, il noto ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt5, hanno annunciato alla propria community di utenti la disponibilità della nuova point relase del ramo LTS (Long Term Support) del progetto. KDE Plasma 5.24.6 LTS introduce vari bugfix e patch che rendono questo desktop environment più affidabile, sicuro e fluido. Tali novità sono rese possibili anche grazie ai lavori di upgrade svolti sul KDE Frameworks 5.95, cioè quel set di librerie software ed API (Application Programming Interface) che animano KDE. In questa nuova build possiamo trovare ad esempio un miglior supporto per il display server Wayland, ovvero il progetto che sta mandando in pensione l'ormai vetusto Xorg.

Nello specifico sono stati corretti numerosi bug che compromettevano la stabilità di Kwin, il compositing window manager di riferimento del progetto KDE Plasma. Inoltre nel ramo di sviluppo già da tempo i developer hanno avviato una vasta operazione di refactoring del window management operando il merge in Kwin del pacchetto software kwayland-server, ovvero quel programma che si interfacciava concretamente con i protocolli di Wayland. Con tale approccio i programmatori hanno semplificato di parecchio la manutenzione del codice di KDE Plasma, andando a rendere l'interoperabilità con il nuovo display server notevolmente più immediata.

KDE Plasma 5.24.6 LTS beneficia di una rinnovata funzionalità di screen recording. Adesso gli utenti potranno avviare la cattura delle singole finestre senza dover obbligatoriamente riprendere l'interno desktop. Inoltre la tray icon dedicata alla funzione di screen recording sarà sempre ben visibile durante le fasi di registrazione dello schermo.

Su KDE Plasma 5.24.6 LTS sono state implementate anche diverse migliorie per il System Setting, ovvero l'utility che consente di personalizzare l'aspetto e il comportamento dell'ambiente grafico. Adesso il pannello dedicato alla configurazione dei display connessi al computer mostra le opzioni di refresh rate sempre corrette, mentre le opzioni dedicate all Login Screen ora consentono di impostare dei temi scaricati tramite un'apposita funzione.