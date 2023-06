KDE Gear 23.04.2: arrivati update per Kdelive e Dolphin

I coder del progetto KDE hanno pubblicato la nuova minor release di KDE Gear. Stiamo parlando del grande bacino di applicativi scritti e realizzati dal team di sviluppatori, maintainer e contributor di questo desktop environment open source basato sulle librerie grafiche Qt. In KDE Gear 23.04.2, che arriva dopo poco meno di un mese dalla precedente minor release, è stato implementata una vasta pletora di bugfix e patch ideate per stabilizzare maggiormente il codice e correggere glitch, bug e vulnerabilità di sicurezza, anche gravi, scovate in queste settimane di sviluppo. Tale build include quindi diversi update per i diversi applicativi che vengono sfruttati quotidianamente delle persone che usano Plasma KDE.

Ad esempio KDE Gear 23.04.2 beneficia di alcuni upgrade per Dolphin, il file manager di riferimento del progetto, che gli consentono di ricordare le tab aperte dall'utente dopo un riavvio, ovviamente tale comportamento va abilitato dall'utente. Questo setting infatti può anche essere lasciato disattivato se si desidera che ad ogni avvio del programma venga visualizzata una determinata directory. Tuttavia per chi lavora spesso su delle specifiche risorse si tratta di una feature molto attesa che sicuramente migliora di molto la UX (User Experience) generale dell'ambiente desktop.

Novità anche per quanto riguarda lo screenshot tool chiamato Spectacle. Tale utility ora supporta meglio tutta una serie di lingue cosi da mostrare in modo adeguato la dimensione di determinati bottoni all'interno della sidebar del programma. Mentre il terminal emulator Konsole ora dispone di una rinnovata funzione di scrollback.

KDE Gear 23.04.2 sarà presto disponibile nei repository delle principali distribuzioni Linux. Infatti le tempistiche della distribuzione di questa minor release dipendono interamente dai diversi team di maintainer dei vari sistemi Linux. Ad esempio nelle piattaforme che adottano modelli di sviluppo rolling release non si dovrà attendere molto mentre su distribuzioni come Ubuntu e Fedora si può optare per qualche PPA extra, gestiti in modo indipendente, per ottenere prima i pacchetti più aggiornati.