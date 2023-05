KDE Gear 23.04.1: migliorati Kdenlive, Spectacle e Dolphin

I coder del progetto KDE hanno reso disponibile la nuova minor release KDE Gear 23.04. Stiamo parlando del set di applicativi sviluppati dai developer e contributor dei questo ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. KDE Gear 23.04.1 è uno dei tre maintenance update previsti dalla roadmap ufficiale per tale ramo. Questa build non introduce molte novità di rilievo come la precedente major release ma in ogni caso è possibile reperite alcune innovazioni ed una vasta pletora di bugfix e patch che irrobustiscono la stabilità dei programmi e li rendono più sicuri grazie alla correzione di alcune vulnerabilità di sicurezza scoperte durante le fasi di sviluppo.

Una delle novità di maggiore rilievo presente in KDE Gear 23.04.1 riguarda il video editor open source Kdenlive. I coder hanno sistemato il bug che comportava la corruzione dei file del progetto video quando questo veniva aperto all'interno del programma. È stata sistemata poi una problematica con la sequence clip duration che non veniva aggiornata correttamente in determinati contesti. Inoltre ora Kdenlive gode di un patch che evita il crash durante la gestione delle thumbnail.

La screenshot utility Spectacle ha ricevuto invece un fix per il Rectangular Region selector, che ora dovrebbe essere pienamente operativo anche sulle configurazioni multi-monitor. Il bug si verificava per la precisione quando uno dei due display era impostato con uno scale factor sotto il 100%. Per quanto riguarda il file manager di riferimento Dolphin è stato sistemato un bug che si verificava nelle sessioni con il display server Xorg. Tale imperfezione comportava la presenza di una istanza di Dolphin all'interno di un workspace diverso da quello utilizzato dall'utente. Oltretutto è stata migliorata la gestione del focus sulle finestre quando viene utilizzata la funzione di "“Open containing folder".

La scanning application Skanpage implementa ora una GUI (Graphical User Interface) migliorata e dispone anche di una nuova funzione per forzare la rotazione delle immagini acquisite. Inoltre la OCR language list view è ora scrollabile quando necessario.